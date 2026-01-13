Very Mobile: ecco la promo con 200 giga in 5G e primo mese incluso

È difficile riuscire a capire quale sia la promozione più interessante del momento ma ce ne sono diverse che potrebbero catturare l’interesse degli utenti. Una proposta costruita per chi vuole abbondanza di giga e un ingresso graduale, senza spese iniziali elevate, è sicuramente quella di Very Mobile.

L’offerta si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con l’obiettivo di intercettare chi cerca una tariffa completa, chiara e facilmente confrontabile con le alternative presenti sul mercato.

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Tanti giga e prezzo fisso senza condizioni nascoste

Il canone mensile è fissato a 6,99 euro, valido per sempre. All’interno sono inclusi 200 GB di traffico dati ogni mese con 5G gratuito, oltre a minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori, nel rispetto delle condizioni d’uso previste.

La soglia dati si colloca nella fascia alta del mercato per questa categoria di prezzo, rendendo l’offerta adatta anche a un utilizzo intensivo dello smartphone. Streaming, navigazione continua e lavoro in mobilità rientrano pienamente nello scenario pensato da Very Mobile, con il 5G incluso senza costi aggiuntivi, a condizione di disporre di un dispositivo compatibile e di copertura attiva.

Primo mese gratuito e attivazione contenuta

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’ingresso nell’offerta. Il primo mese è in omaggio, consentendo di iniziare a utilizzare la linea senza sostenere subito il costo del canone. L’attivazione costa 0,99 euro, da pagare una sola volta, una cifra simbolica che riduce ulteriormente l’impatto iniziale.

La promozione è disponibile per tutti gli utenti, senza distinzioni sul gestore di provenienza. Nessuna lista di operatori ammessi o esclusi, scelta che rende il passaggio semplice e immediato.

Attivazione digitale e scelta tra SIM ed eSIM

L’attivazione può avvenire anche tramite SPID, velocizzando l’intera procedura. È possibile scegliere tra SIM fisica ed eSIM virtuale, offrendo maggiore flessibilità a chi preferisce evitare la consegna tradizionale o desidera un’attivazione più rapida.