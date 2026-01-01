Very Mobile alza l’offerta con 200 giga in 5G a 6,99 euro per sempre

Nel segmento delle offerte mobili che puntano su abbondanza di dati e prezzi stabili, Very Mobile continua a rafforzare la propria identità con una proposta chiara e facilmente leggibile. La nuova promo da 6,99 euro al mese nasce per intercettare chi cerca molti giga, accesso al 5G e una struttura di costo che non cambia nel tempo.

Il pacchetto mensile include 200 GB di traffico dati con 5G gratuito, affiancati da minuti senza limiti verso tutti i gestori e SMS illimitati. Il prezzo è fissato a 6,99 euro al mese per sempre, elemento centrale dell’intera offerta. A rendere l’ingresso ancora più semplice contribuisce il primo mese in omaggio, che consente di iniziare a utilizzare il servizio senza sostenere subito il costo del canone.

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Una proposta costruita intorno ai giga

Con 200 GB mensili, Very Mobile si rivolge a chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, tra streaming, social network, navigazione e hotspot occasionale. La presenza del 5G incluso amplia ulteriormente il valore complessivo dell’offerta, permettendo di sfruttare velocità elevate nelle aree coperte dalla rete e con dispositivi compatibili.

Accanto al traffico dati, la scelta di includere minuti e SMS illimitati elimina ogni distinzione tra comunicazione tradizionale e utilizzo digitale. Tutto è compreso nel canone, secondo le condizioni d’uso e le limitazioni previste, senza soglie da monitorare mese dopo mese.

Attivazione semplice e senza barriere

Dal punto di vista dell’accessibilità, l’offerta Very Mobile si distingue per l’assenza di vincoli legati alla provenienza. La promozione è disponibile per utenti che arrivano da qualsiasi gestore, senza distinzioni o esclusioni, rendendo il passaggio particolarmente immediato.

Il costo di attivazione è pari a 0,99 euro, da pagare una sola volta. L’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID, velocizzando la procedura, e l’offerta è disponibile sia con SIM fisica sia con eSIM, soluzione ideale per chi preferisce evitare l’attesa della spedizione e attivare tutto in tempi rapidi.

Nel complesso, la promo Very Mobile da 6,99 euro al mese combina prezzo contenuto, molti giga, 5G incluso e una gestione snella dell’attivazione. Una formula pensata per chi vuole cambiare operatore senza complicazioni, mantenendo una spesa prevedibile e una dotazione di traffico dati tra le più generose della fascia di prezzo.