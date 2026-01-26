Very 4,99 Special Edition arriva anche nei negozi fisici

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L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone svariate offerte di rilievo sul proprio sito ufficiale ma non solo. L’operatore propone queste offerte anche presso i suoi negozi fisici autorizzati. Proprio qui l’operatore ha da poco deciso di rendere disponibile all’attivazione una delle sue ultime offerte di punta, ovvero quella denominata Very 4,99 Special Edition.

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Very 4,99 Special Edition, la super promo arriva anche nei negozi fisici autorizzati

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile nei negozi fisici autorizzati di Very Mobile un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Very 4,99 Special Edition. Anche questa volta, l’offerta viene proposta nella versione operator attack, quindi per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

In particolare, con l’offerta Kena 4,99 Special Edition gli utenti potranno avere accesso ogni mese a quanto segue.

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

Sms illimitati da inviare verso tutti i numeri

Fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G ad una velocità massima pari a 30 mbps

Costo per il rinnovo pari a soli 4,99 euro al mese

Per questa offerta, l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Sul sito ufficiale l’operatore virtuale Very Mobile sta poi proponendo l’attivazione di tante altre offerte sempre sorprendenti. Una di queste è l’offerta denominata Very 6,99 200 Giga. Con quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. In questo caso, gli utenti potranno navigare alla massima velocità disponibile con il 5G Full Speed di Very Mobile. In questo caso, gli utenti potranno attivare l’offerta in questione sostenendo un costo per il rinnovo pari a 6,99 euro al mese.