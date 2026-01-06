Unieuro: tecnologia e prezzi che fanno girare la testa

Nel mese di gennaio Unieuro si presenta come una calamita per chi ama la tecnologia in ogni sua forma. Appena si varca la soglia, l’attenzione viene subito conquistata da un susseguirsi di proposte brillanti, pensate per divertire e incuriosire. Smartphone, notebook, dispositivi audio, soluzioni smart e prodotti per la casa convivono in un’atmosfera allegra, dove è semplice lasciarsi rapire da prezzi bassi e da marchi iconici. Non è raro pensare a questo come lo store dei sogni di chiunque, grazie alla sua immensa varietà di device in promo, ma Unieuro riesce a trasmettere la stessa sensazione, con una marea di occasioni che stimolano entusiasmo. Ogni proposta comunica accessibilità e voglia di rinnovare, rendendo lo shopping tecnologico un momento leggero, senza pensieri, dove curiosità e piacere dell’acquisto si incontrano.

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Proposte top tra tecnologia e casa

Il cuore dell’offerta parte con l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento, protagonista a 349 euro, perfetto per studio e intrattenimento, mentre l’Apple iPhone 17 256GB Nero spicca per stile e potenza a 929 euro. L’esperienza Apple si arricchisce grazie all’Apple Alimentatore USB-C da 20W a 25 euro e all’Apple Pencil USB-C a 85 euro, ideali per ampliare funzionalità e creatività. Al polso, l’Apple Watch Series 11 GPS si mostra a 419 euro, unendo design e tecnologia.

L’area gaming eccelle con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi proposta a 549,90 euro e con la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, perfette per sessioni adrenaliniche. In casa spiccano il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro e il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, mentre il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro completa un quadro irresistibile. Con Unieuro, Gennaio diventa un inno alla tecnologia desiderata.