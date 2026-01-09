Unieuro avvera i tuoi sogni tech: scopri le promo ed acquista

L’atmosfera che si respira da Unieuro è diversa da ogni altro store, è più densa di opportunità, di risparmio e di tecnologia. Ogni promo invita a saperne di più, a capire se si tratta davvero di qualcosa di imperdibile, che non si può semplicemente lasciare lì. Entrare nell’universo Unieuro significa lasciarsi guidare da proposte pensate per soddisfare esigenze diverse, dallo studio al tempo libero, dalla casa al benessere. Insomma, che sia una TV o una spazzola per capelli rotante, qui si trova di tutto ed anche qualcosa in più. Il volantino poi, una vera miniera d’oro, fatto di promo spettacolari e prezzi letteralmente irresistibili. Perché non vediamo cosa ci aspetta anche stavolta?

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Tecnologia desiderata a prezzi che conquistano

Nel cuore delle promozioni, Unieuro libera tutto il potenziale della tecnologia con prodotti iconici e prezzi che invitano all’azione immediata. Da Unieuro l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro è l’alleato ideale per studio e intrattenimento con stile; mentre l’Apple iPhone 17 256GB Nero a 929 euro esprime potenza ed eleganza senza compromessi. L’ecosistema cresce con l’Apple Alimentatore USB-C 20W a 25 euro e l’Apple Pencil USB-C a 85 euro, perfetti per creare: non è questo il momento giusto per dare spazio alla creatività? Unieuro pensa anche al benessere con l’Apple Watch Series 11 GPS a 419 euro, sempre al polso per uno stile di vita smart.

Il divertimento esplode grazie a Unieuro con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro: chi può resistere a una sfida così coinvolgente? Per la casa, niente di meglio con il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro ed il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, unendo comfort e innovazione. Completa l’offerta Unieuro con il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro. Davvero vuoi lasciarti sfuggire tutto questo? Con Unieuro scegli, clicca e acquista subito.