Unieuro: le promo di gennaio ti fanno partire l’anno col piede giusto

Gennaio rappresenta il punto di partenza ideale per rinnovare entusiasmi e interessi, soprattutto quando la tecnologia diventa protagonista. Unieuro accompagna l’inizio dell’anno con una selezione ampia e coinvolgente, capace di valorizzare i grandi marchi e le novità più attese. L’atmosfera di questo mese invita a guardare avanti, a scegliere dispositivi che raccontano stile, affidabilità e carattere, trasformando l’acquisto in un momento piacevole. Tra design curati, prestazioni solide e soluzioni pensate per il tempo libero e la casa, lo store consolida la propria identità come riferimento per chi ama l’innovazione accessibile.

La varietà proposta permette di spaziare tra intrattenimento, comunicazione e comfort domestico, con articoli che parlano linguaggi diversi ma condividono attenzione al dettaglio. Gennaio, con la sua energia iniziale, diventa così perfetto per apprezzare una proposta completa, dove la tecnologia incontra il desiderio di iniziare l’anno nel modo giusto. Unieuro rafforza questa sensazione grazie a un assortimento riconoscibile, immediato e ricco di personalità, capace di rendere ogni scelta interessante e coinvolgente, senza rinunciare a chiarezza e valore complessivo.

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Tecnologia che apre l’anno

Le promo di Gennaio Unieuro danno ritmo al periodo con offerte che mettono al centro prodotti iconici. Spicca l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento proposto a 349 euro, seguito dall’Apple iPhone 17 256GB Nero a 929 euro, simbolo di potenza e stile. A completare l’ecosistema arrivano l’Apple Alimentatore USB-C da 20W a 25 euro e l’Apple Pencil USB-C a 85 euro, ideali per ampliare l’esperienza. Per il polso, l’Apple Watch Series 11 GPS è disponibile a 419 euro. L’intrattenimento trova spazio con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro. In casa brillano il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro e il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro. Chiude il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro, confermando come Unieuro renda Gennaio il mese perfetto per partire con slancio.