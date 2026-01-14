Unieuro: i migliori sconti sulla tecnologia sono qui adesso

L’inizio dell’anno porta con sé un’ondata di proposte irresistibili nello store Unieuro, dove chi ama la tecnologia può lasciarsi guidare dalla convenienza e dal fascino dei prodotti. La selezione comprende dispositivi che uniscono potenza, design e funzionalità. Le promozioni spaziano dai tablet agli smartphone, passando per strumenti per la casa e accessori che rendono ogni esperienza digitale più appagante. Con Unieuro, ogni scelta si trasforma in un’occasione speciale per arricchire la propria dotazione tecnologica, scoprendo novità e soluzioni moderne. L’attenzione alla qualità dei prodotti e alla varietà delle offerte assicura esperienze uniche per chi ama confrontarsi con l’innovazione, senza rinunciare a stile e praticità.

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Prodotti da non perdere

Tra le promozioni Unieuro spicca l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro, ideale per chi desidera massima versatilità. Per chi cerca potenza e design, l’Apple iPhone 17 256GB Nero è proposto a 929 euro, pronto a stupire con ogni funzione. Gli accessori non mancano, come anche l’Apple Alimentatore USB-C 20W a 25 euro e l’Apple Pencil USB-C a 85 euro, perfetti per dare forma a idee e progetti. La tecnologia indossabile trova il suo top con l’Apple Watch Series 11 GPS a 419 euro, elegante e funzionale.

Gli appassionati di gioco possono divertirsi con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, pronte a garantire avventure intense. La cura della persona e della casa è rappresentata poi dal Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro e dal Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, che coniugano stile e praticità. Infine, il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro offre momenti di svago e intrattenimento in ogni angolo della casa, completando una selezione ricca e accattivante.