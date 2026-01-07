Unieuro: Gennaio di offerte brillanti tra tecnologia e casa

Gennaio porta energia positiva nello shopping, con proposte che mescolano tecnologia e casa in chiave brillante. Lo store Unieuro celebra il periodo con offerte capaci di divertire, incuriosire e sorprendere, tra design iconico e prestazioni convincenti. Tra schermi luminosi, dispositivi intelligenti e soluzioni domestiche di carattere, l’attenzione scorre tra qualità e stile senza rigidità. Ogni proposta racconta una storia fatta di tecnologia, comfort e gioco, mantenendo un atmosfera allegra senza la gravosa sensazione di una spesa esagerata.

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Le promozioni più hot

Le proposte dello store si esprimono attraverso nomi celebri e articoli desiderati. L’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento arriva a 349 euro, offrendo uno schermo generoso e un approccio dinamico allo studio e all’intrattenimento. L’Apple iPhone 17 256GB Nero brilla per estetica e potenza a 929 euro, mentre l’Apple Alimentatore USB-C da 20W a 25 euro e l’Apple Pencil USB-C a 85 euro completano l’ecosistema con versatilità. Al polso, l’Apple Watch Series 11 GPS si presenta a 419 euro, combinando design curato e funzioni smart. Il divertimento digitale continua con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi proposta a 549,90 euro, affiancata dalla Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, per sessioni cariche di divertimento e per chi ama Unieuro.

In ambito domestico, il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro unisce styling e tecnologia, mentre il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro valorizza praticità e prestazioni. A completare il panorama, il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro porta intrattenimento compatto. Con Unieuro, la selezione mantiene un tono allegro, colorato e invitante. Il racconto prosegue con accenti leggeri, tra materiali curati, performance convincenti e una proposta ampia, pensata per divertire e incuriosire con stile accessibile. Le offerte creano entusiasmo, stimolano scelte rapide e regalano un tocco brillante allo shopping