Unieuro: adesso è il momento delle grandi occasioni

Le offerte giuste arrivano quando meno te lo aspetti! Unieuro lancia nuovissime promo eccezionali che brillano per la loro convenienza unica. Il volantino è qualcosa di magico, così ricco di sorprese e di prezzi bassissimi che resistere è impossibile! La scelta poi! Qui parliamo di un catalogo eccezionale ed ampissimo, che tocca qualsiasi categoria possa anche solo venire in mente. Perché pensarci ancora? Le promo non stanno mica lì per l’eternità! Bisogna agire prima che sia tardi!

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Tecnologia e risparmio senza limiti

Unieuro libera la fantasia e invita a scegliere senza esitazioni. Da Unieuro l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro diventa il compagno ideale per studio, streaming e creatività, mentre Unieuro sorprende con l’Apple iPhone 17 256GB Nero a 929 euro, puro stile e prestazioni da far girare la testa. E come rinunciare all’ecosistema completo? Unieuro propone l’Apple Alimentatore USB-C 20W a 25 euro e l’Apple Pencil USB-C a 85 euro, perfetti per dare forma alle idee: non è questo il momento giusto per creare qualcosa di nuovo? Unieuro pensa anche al benessere con l’Apple Watch Series 11 GPS a 419 euro, sempre pronto a ricordarti che vivere smart è anche divertente.

Il gioco prende vita grazie a Unieuro con la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, perché chi può resistere a una sfida tra amici? Per la casa, Unieuro coccola con il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro ed il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, alleati instancabili di comfort e pulizia. E Unieuro completa il quadro con il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro: davvero vuoi lasciarti sfuggire tutto questo?