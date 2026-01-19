Una leak anticipa le specifiche da record della batteria di Xiaomi 17 Max

Come ben sapete, negli ultimi tempi numerose sono state le notizie attorno il possibile arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Xiaomi 17, il nome di quest’ultimo dovrebbe essere in tutta probabilità Xiaomi 17 Max e dovrebbe vantare delle caratteristiche decisamente interessanti sebbene dovrebbe essere l’unico modello della famiglia a non avere il famoso e sorprendente display posteriore, poiché non facente parte della famiglia Xiaomi 17 pro che potrebbe essere l’unica a godere di questa caratteristica.

Ovviamente, col passare dei giorni le voci di corridoio attorno il dispositivo hanno iniziato a raccontarcelo per filo e per segno in merito alle sue caratteristiche tecniche, l’ultima voce arrivata a raccolta è quella di Digital chat station, il noto insider sul proprio profilo Weibo ha raccontato quelle che dovrebbero essere le specifiche riguardo la batteria e la velocità di ricarica del dispositivo che dovrebbero rappresentare dei veri e propri record, scopriamo insieme i dettagli.

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Il leak

Secondo quanto dichiarato dall’utente il dispositivo in questione dovrebbe garantire una batteria dalla capacità di circa 8000 mAh con una velocità di ricarica cablata a 100 W e ricarica wireless a 50 W, questi ultimi elementi dovrebbero renderlo il dispositivo con la velocità di ricarica più elevata attualmente disponibile sul mercato.

Per il resto, la dichiarazione dell’utente si concentra su altre caratteristiche tecniche come la presenza dello Snapdragon 8 Elite gen 5, il quale sarà accompagnato dalla presenza di un display assolutamente ampio con tutti e quattro i bordi arrotondati ma comunque piatti, anche il design delle fotocamere dovrebbe rimanere lo stesso già visto in passato, ma gli speaker per l’audio dovrebbero godere di un miglioramento decisamente evidente.

L’utente non ha specificato possibilità date di rilascio ma spera venga rilasciato il più presto possibile, sicuramente il dispositivo in questione godrà di un’attenzione tutta sua dal momento che introdurrà delle caratteristiche decisamente importanti e rappresenterà probabilmente l’unico modello senza display posteriore, di conseguenza, rimane grande curiosità sull’esperienza d’uso che saprà offrire senza la chicca che ha fatto da portavoce della sua generazione.