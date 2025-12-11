Un nuovo robot militare imita i movimenti dei soldati

Nel panorama sempre più competitivo delle tecnologie militari emergenti, la Cina ha scelto la cornice della 12ª International Army Cadets Week per mostrare alcuni dei progetti più avanzati sviluppati dalla PLA Army Engineering University. L’appuntamento, che si è svolto a novembre alla presenza di delegazioni provenienti da tredici Paesi, ha trasformato le consuete attività accademiche in un’occasione di osservazione privilegiata sul modo in cui Pechino interpreta l’evoluzione dei sistemi autonomi e dell’addestramento di nuova generazione. L’attenzione internazionale si è concentrata soprattutto su un robot da combattimento in grado di imitare con rapidità quasi istantanea i movimenti di un operatore umano. La macchina, controllata attraverso una tuta sensorizzata indossata da un istruttore, ha riprodotto con sorprendente precisione gesti complessi. Il principio alla base è quello della telepresenza reattiva, un approccio che consente di trasferire alla piattaforma meccanica l’intervento umano mantenendo tempi di risposta ridotti.

Dettagli emersi sul nuovo robot militare cinese

Il dispositivo, ancora in una fase dimostrativa, illustra la direzione verso cui la Cina sta orientando la propria ricerca. Ovvero su strumenti destinati a operare in contesti rischiosi evitando che i soldati debbano esporsi direttamente al pericolo. In tale prospettiva, la combinazione tra controllo umano e capacità robotica viene considerata un possibile moltiplicatore di sicurezza operativa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le presentazioni non si sono però limitate a ciò. Una parte significativa dell’evento ha riguardato anche l’addestramento. Gli istruttori hanno mostrato piattaforme basate su realtà virtuale e algoritmi progettati per analizzare le performance dei cadetti, individuare automaticamente le loro debolezze e costruire percorsi formativi personalizzati. Inoltre, un altro settore evidenziato è stato quello della bonifica degli ordigni. I cadetti hanno potuto osservare un sistema di sminamento che integra intelligenza artificiale per il riconoscimento visivo con sensori magnetici. Ideato per individuare mine e dispositivi esplosivi. L’insieme delle soluzioni presentate evidenzia la rapida accelerazione della Cina nella robotica nel settore della difesa. Al momento, i dispositivi mostrati rimangano prototipi, ma evidenziano l’impegno costante in tale scenario.