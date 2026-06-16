Un anno dopo l’altro è una delle serie più viste su Prime Video: arriverà la stagione 2?

La nuova serie romantica per ragazzi Un anno dopo l’altro è arrivata su Prime Video e in pochissimi giorni ha scalato la classifica fino a diventare la produzione più vista sulla piattaforma a livello globale. Un risultato che ha sorpreso un po’ tutti, considerando che parliamo di un titolo appena sbarcato nel catalogo. Eppure i numeri parlano chiaro, e la creatrice della serie ha già le idee ben chiare su dove vuole portare questa storia.

Stando ai dati di FlixPatrol, la serie ha superato persino Off Campus, finendo prima posizione in ben 30 paesi. Una scalata fulminea, insomma. C’è però una differenza non da poco con la produzione interpretata da Belmont Carmeli ed Ella Bright, che al momento del debutto poteva già contare su due stagioni. Un anno dopo l’altro, invece, aveva garantita soltanto la prima parte, quella appena arrivata al completo sulla piattaforma.

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La stagione 2 non è ancora confermata, ma la showrunner sogna in grande

Per chi ha già divorato gli otto episodi iniziali e si chiede cosa succederà con la stagione 2, la situazione è semplice. La serie è in attesa di rinnovo e la decisione dipenderà da come avrà funzionato sulla piattaforma. Niente di scontato, dunque, anche se i risultati lasciano ben sperare.

Chi non sembra avere dubbi è Amy B. Harris, la showrunner della produzione, che ha in mente un futuro decisamente ambizioso. Non si parla solo di una possibile seconda stagione, ma di un progetto a lungo termine. “Vedo cinque stagioni”, ha dichiarato a Entertainment Weekly. Una visione precisa, costruita sull’adattamento del romanzo Un anno dopo l’altro di Carley Fortune.

Sei protagonisti e tanto romanticismo da raccontare

Dalla seconda fino all’ipotetica quinta stagione, il piano di Harris è abbastanza definito. L’idea è dedicare attenzione a ciascuno dei personaggi principali e a quelli che verranno introdotti strada facendo. “Abbiamo questi sei personaggi principali e credo che ne aggiungeremo altri man mano che le stagioni andranno avanti”, ha raccontato la showrunner.

Il punto, insomma, è proprio questo. La serie è stata pensata come un racconto corale, capace di tornare più volte a esplorare il romanticismo al centro della storia. “La vedo davvero come una serie, ed è per questo che l’abbiamo creata in questo modo, per poter tornare ed esplorare molto di più la storia d’amore. Abbiamo molto di più da raccontare sia sulla storia di Percy e Sam, sia su questi altri personaggi che, ci auguriamo, il pubblico finirà per amare tanto quanto Percy e Sam”.

Per il momento, gli otto episodi della prima stagione di Un anno dopo l’altro sono già disponibili al completo su Prime Video.