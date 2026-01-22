Torna in Very, offerta esagerata con 300 GB

Solitamente l’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone ai suoi ex clienti selezionati delle offerte davvero sorprendenti, ma questa volta sembra che abbia davvero esagerato. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni ex clienti l’attivazione dell’offerta mobile denominata Very 5,99 300 Giga. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una quantità esagerata di traffico dati pari ad addirittura 300 GB, il tutto sempre mantenendo il costo dell’offerta contenuto.

Torna in Very Mobile, arriva un’offerta sorprendente con addirittura 300 giga

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile stanno ricevendo una proposta davvero sorprendente. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata Very 5,99 300 Giga. Ci troviamo di fronte ad un’offerta che lascia davvero senza parole. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno sfruttare un bundle esagerato comprendente fino a ben 300 GB di traffico dati.

I giga proposti con questa offerta sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da poter inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, questo ricco bundle viene proposto ad un prezzo eccezionale pari ad appena 5,99 euro al mese.

Come da tradizione dell’operatore, vengono proposti gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Anche in questo caso, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, è stata avviata una campagna sms per avvisare gli ex clienti selezionati. Ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore Very Mobile.

“Un ottimo proposito? Tornare da noi entro il 29/1 con 300 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese PER SEMPRE. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni, e per approfittarne, utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-599a o nei negozi Very.”