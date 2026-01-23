Threads: i numeri parlano di successo e concorrenza a X

In molti pensavano che è il discreto successo ottenuto al lancio di Threads fosse un semplice fuoco di paglia è che il social sviluppato per fare concorrenza X non avrebbe retto il confronto, trascorso un discreto periodo di tempo però a quanto pare i detrattori si sbagliavano dal momento che il concorrente di X continua a registrare ottimi risultati per quanto riguarda gli accessi mensili e specialmente quelli giornalieri.

Effettivamente già lo scorso mese di agosto si parlava di come il tentativo di meta si stesse rivelando in realtà un successo dal momento che i numeri continuavano a crescere, ora gli ultimi dati condivisi da Similarweb non fanno altro che confermare le impressioni iniziali dal momento che l’applicazione social registra numeri davvero importanti.

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Sfida a X

In base a quanto emerso di recente dall’analisi del traffico dati, l’applicazione nelle sue versioni per Android e iOS ha raggiunto un picco pari a 141,5 milioni di utenti attivi su base giornaliera lo scorso 7 gennaio 2026, battendo dunque il record di 125 milioni raggiunto da X nel suo picco sempre a inizio 2026, tale risultato non sembra essere casuale o comunque un evento isolato magari correlato alle controversie nate su X in merito a Grok, bensì sembra essere ormai un trend assolutamente consolidato che conferma come il social abbia un successo decisamente strutturato e non randomico.

Effettivamente, notando i grafici rilasciati riguardo il traffico dati, si può notare come la curva di Threads abbia una tendenza positiva decisamente marcata al contrario di quella di X che sembra segnare un lento declino costante, segnale abbastanza inequivocabile che il social di Muks non goda di una salute eccellente.

La situazione però si capovolge drasticamente per quanto riguarda la piattaforma web, tra le due applicazioni infatti è presente un divario pressoché incolmabile, almeno per il momento dal momento che X segna un valore prossimo alle 150 milioni di visite mentre Threads si ferma ad appena 8,5 milioni.