Tesla si sta preparando al debutto europeo della funzione Full Self-Driving (Supervised). Prima del lancio ufficiale, previsto per il 2026, l’azienda offrirà ai cittadini italiani la possibilità di provarla in anteprima nel ruolo di passeggeri. A partire dal 1° dicembre, infatti, sarà possibile assistere al funzionamento del sistema autonomo direttamente a bordo di una Tesla, affiancati da personale qualificato. Trattasi di un’iniziativa che coinvolgerà i negozi di Milano, Roma, Bologna, Verona e Padova.
Tesla introduce l’esperienza Full Self-Driving (Supervised) da passeggero in Europa
La nuova funzione Self Driving (Supervised), integrata da Tesla, permette di sperimentare la guida autonoma. In arrivo - in Europa - nel 2026
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