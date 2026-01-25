Star Wars: Maul – Shadow Lord, Disney pubblica il primo trailer

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Scopri Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata che esplora la vita di Darth Maul su Disney+ dal 6 aprile

L’universo di Star Wars si amplia ancora con il debutto della nuova serie animata Star Wars: Maul – Shadow Lord. A partire dal 6 aprile, la serie sarà disponibile su Disney+ e permetterà di esplorare le vicende di uno dei personaggi più amati da parte del pubblico.

Stando a quando condiviso fino ad ora, la serie sarà ambientata immediatamente dopo “The Clone Wars”, continuando nella costruzione di questo personaggio particolarmente sfaccettato. Gli spettatori potranno scoprire in che modo Darth Maul è diventato uno dei più temuti Signori del Crimine attraverso la costruzione di un nuovo sindacato criminale.

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Tuttavia, nonostante il potere ottenuto, Darth Maul è sempre consumato dal desiderio di vendetta e l’incontro con un giovane Padawan Jedi cambierà il suo destino. Infatti, il Sith deciderà di prendere il giovane come apprendista per combattere al suo fianco insegnandoli le vie della Forza.

Scopri Star Wars: Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata che esplora la vita di Darth Maul su Disney+ dal 6 aprile

Il trailer ufficiale anticipa il tono della serie e mostra alcune delle principali ambientazioni. Darth Maul si muoverà nel sottobosco criminale di Coruscant ma possiamo aspettarci anche alcune sorprese in questo senso.

La serie è realizzata da Lucasfilm Animation e verranno pubblicati due episodi alla settimana su Disney+. Il finale di stagione arriverà sulla piattaforma proprio il 4 maggio, in occasione della giornata che tutti gli appassionati della saga conoscono come Star Wars Day.

Dave Filoni, recentemente nominato co-presidente della Lucasfilm, ha supervisionato alla realizzazione di Star Wars: Maul – Shadow Lord. Lo sviluppo della serie è stato affidato a Matt Michnovetz, mentre la regia è curata da Brad Rau. Gli appassionati saranno contenti di scoprire che la voce di Darth Maul sarà sempre quella di Sam Witwer, storico doppiatore del personaggio sin dai temi di The Clone Wars.

Il cast vocale è composto anche da Gideon Adlon che interpreterà la Twi’lek Devon Izara che diventerà la sua nuova apprendista. Non mancherà Wagner Moura il cui ruolo sarà quello di Captain Brander Lawson, un detective sulle tracce del criminale.