Spotify: interfaccia rinnovata per Android nella versione tablet

Anche Spotify, al pari di tutte le applicazioni che conosciamo gode di aggiornamenti costanti che puntano a rendere l’esperienza d’uso più godibile per tutti gli utenti che ovviamente sfruttano l’applicazione di streaming musicale costantemente, il team dedicato infatti cerca ovviamente di migliorare l’applicazione tenendo in considerazione tutti gli utenti.

L’ultimo update è arrivato per la versione Android di Spotify va a toccare una particolare fetta di utenza, stiamo parlando di coloro che sono in possesso di un tablet Android e magari vorrebbero sfruttare al meglio il diverso fattore di forma e soprattutto la presenza di un display più ampio, ecco che dunque Spotify ha pensato di riorganizzare l’interfaccia grafica della sua applicazione per tablet Android, rendendola di fatto decisamente più adatta alla tipologia di device.

Miglioramenti appositi

Nella nuova interfaccia grafica sulla destra sarà presente il lettore multimediale le cui dimensioni potranno essere modificate a piacimento mentre in basso è presente la nuova barra delle funzioni, il tutto con un ovvio orientamento orizzontale dell’applicazione.

Si tratta di un miglioramento all’interfaccia grafica che di fatto ha come obiettivo quello di rendere più piacevole l’esperienza offerta ai tablet rendendo il controllo dello streaming musicale decisamente più flessibile e preciso, sfruttando ovviamente l’ampio display disponibile e l’orientamento orizzontale che spesso accompagna l’utilizzo di questi dispositivi a livello multimediale.

Secondo quanto emerso, la nuova interfaccia utente è già in fase di distribuzione all’interno del canale stabile dunque non si tratta di una semplice beta bensì di un aggiornamento definitivo, di conseguenza sarà presto disponibile per tutti gli utenti in possesso di un tablet Android, ovviamente l’unico requisito per poterla sfruttare è quella di mantenere l’applicazione Spotify aggiornata all’ultima versione disponibile, dunque se anche voi utilizzate Spotify anche sul vostro tablet tutto ciò che dovete fare e assicurarvi tramite il Play Store che l’Applicazione sia all’ultima versione.