Sotto i 10 euro tutto incluso: Very alza il livello della concorrenza mobile

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Very scommette su rete, servizi digitali e semplicità d’uso

Nel mondo sempre più affollato delle tariffe mobili, Very fa una mossa netta. Un’unica proposta che racchiude minuti, messaggi e traffico dati illimitati a 9,99 euro al mese. L’operatore semivirtuale, controllato dal gruppo WINDTRE, ha deciso di colpire direttamente i concorrenti più aggressivi sul fronte del prezzo, aprendo l’attivazione a chi proviene da Iliad, Fastweb e da una lunga lista di MVNO. L’obiettivo? Attrarre utenti sensibili al costo, ma ormai poco disposti a rinunciare a prestazioni elevate. La nuova Very 9,99 Unlimited include infatti l’accesso al 5G Full Speed, senza limiti di velocità, trasformando quella che fino a poco tempo fa era una funzione premium in uno standard incluso nel canone.

L’attivazione avviene interamente online, con la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM e con sistemi di identificazione rapidi come SPID o CIE, che riducono drasticamente i tempi di attesa. Il costo iniziale resta contenuto rendendo l’ingresso particolarmente accessibile anche per chi vuole cambiare operatore senza spese elevate. La finestra temporale limitata dell’offerta rafforza il carattere promozionale dell’iniziativa, spingendo i potenziali clienti a valutare rapidamente il passaggio. In un mercato dove le rimodulazioni e gli aumenti sono sempre più frequenti, Very continua a puntare sulla promessa del prezzo bloccato, un messaggio che parla direttamente a chi cerca stabilità e prevedibilità nella spesa mensile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Very scommette su rete, servizi digitali e semplicità d’uso

Dietro la proposta commerciale si muove una strategia più ampia, che punta a valorizzare l’infrastruttura WINDTRE e a rendere il 5G un elemento di appeal per l’utente finale. Con la copertura che supera ormai gran parte della popolazione italiana, Very offre prestazioni di rete paragonabili a quelle degli operatori principali. L’abilitazione automatica al 5G Full Speed per le offerte sopra una certa soglia di prezzo segna un cambio di passo importante, perché elimina la necessità di opzioni extra e rende il servizio più trasparente. Anche sul fronte dell’esperienza utente, l’operatore continua a investire su processi semplici. Ne sono un esempio il rinnovo automatico, la gestione completa tramite app e la possibilità di attivare servizi come hotspot, VoLTE e Wi-Fi Calling senza costi extra.

La scelta di mantenere un modello ricaricabile consente poi un maggiore controllo sulle spese. L’offerta Very Unlimited si inserisce così in un contesto di forte competizione, dove la differenza non si gioca solo sul prezzo ma anche sulla qualità percepita del servizio. .