Sicurezza Instagram: rientrato allarme, nessun dato compromesso

Instagram è una delle applicazioni social più famose del momento. In realtà, la piattaforma di Meta non è sicuramente nuova per gli utenti, visto che è stata lanciata ormai nel lontano 2010.

Eppure negli ultimi anni Instagram ha avuto un vero e proprio boom, complice anche l’innovazione che ha visto introdurre sempre più funzioni. Tra le funzioni più utilizzate e amate su Instagram ci sono sicuramente le Stories che scompaiono dopo 24 ore e i più recenti Reel.

Essendo un’applicazione in cui gli utenti riversano le proprie informazioni personali, può accadere che ci sia della preoccupazione relativa a una possibile violazione di dati. Questo è proprio quello che è accaduto a Instagram recentemente.

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Instagram rassicura gli utenti che nessun dato è stato violato

Recentemente Instagram era finito al centro dell’attenzione per un presunto problema di sicurezza. Molti utenti avevano riferito di aver ricevuto un’e-mail da Instagram dove si chiedeva un cambio di password. Queste segnalazioni circolate online non hanno fatto altro che far crescere il dubbio tra gli utenti che si potesse trattare di un possibile attacco informatico.

Dopo attente verifiche, Instagram ha rassicurato i propri utenti che tutto ciò che è circolato è stato un semplice falso allarme. La piattaforma ha spiegato che ci sono state delle problematiche, ma che però si sono risolte in tempi brevi e soprattutto che non sono state legate a nessuna compromissione di dati personali.

L’episodio è accaduto a Instagram va a rimarcare quanto il tema della sicurezza online sia fondamentale e soprattutto sensibile. In poco tempo, infatti, si era generato il panico tra gli utenti perché si temeva un possibile attacco informatico nei confronti dei propri dati personali, che sarebbero così potuti finire in mano di malintenzionati. Fortunatamente tutto ciò non è successo e Instagram attualmente risulta essere al sicuro da attacchi informatici di qualsiasi tipo.