Serratura smart di Xiaomi con AI, 12 modalità e batteria infinita

Xiaomi propone una nuova serratura intelligente che punta a diventare un punto di riferimento del mercato. Il brand ha presentato un modello completamente riprogettato, più sicuro, più veloce e soprattutto molto più “smart”. Anche grazie ad un sistema AI integrato e a una versatilità di utilizzo che raramente si vede in questa categoria.

Dodici modi per entrare in casa

Non una, non due: la nuova serratura Xiaomi mette a disposizione ben 12 modalità di sblocco, pensate per adattarsi a qualsiasi esigenza. Si va dai classici metodi come PIN, impronta digitale e chiave fisica, fino a soluzioni più avanzate come riconoscimento del volto 3D, NFC, app mobile, sblocco temporaneo per ospiti e persino apertura tramite comandi vocali.

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L’intelligenza artificiale entra in gioco soprattutto nel riconoscimento biometrico. La serratura analizza posizione, luce, distanza e movimenti del volto. L’obiettivo è ridurre i falsi riconoscimenti e aumentare la velocità di apertura.

Batteria virtualmente “infinita”

Uno degli obiettivi dichiarati da Xiaomi era eliminare l’ansia da batteria delle serrature smart. Il nuovo modello non solo integra una batteria a lunga durata, ma sfrutta un sistema di alimentazione ibrida con ricarica ottimizzata e consumo ultra-ridotto.

Secondo Xiaomi, una singola carica può durare mesi e, in caso di emergenza, è possibile sfruttare l’alimentazione d’emergenza tramite powerbank. Ma il punto di forza è il nuovo algoritmo di gestione energetica: la serratura “dorme” quando non serve e si attiva in millisecondi quando rileva qualcuno di non autorizzato in avvicinamento.

Sicurezza e praticità prima di tutto

All’interno troviamo anche un modulo anti-effrazione aggiornato, un sensore che rileva aperture anomale, notifiche push in tempo reale e un registro dettagliato degli accessi. Il tutto gestibile dall’app Xiaomi Home, già compatibile con ecosistemi come HomeKit, Alexa e Google Home.

Una serratura smart pensata per tutti

Più che un semplice upgrade, questa serratura rappresenta la strategia Xiaomi per trasformare la porta di casa in un vero punto d’incontro tra sicurezza, automazione e comodità. Un dispositivo che vuole essere universale, semplice da installare e, soprattutto, adatto sia alle famiglie sia a chi vive in affitto o in smart home già super connesse.