Sennheiser ACCENTUM Plus con sconto Amazon shock: oggi per voi -38%

Avete mai sentito parlare delle Sennheiser ACCENTUM Plus? Si tratta di un paio di cuffie Bluetooth wireless che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche che le rendono ottimali. Non a caso, dispongono di una qualità audio di alta qualità e per consentire un utilizzo costante offrono la funzione di ricarica rapida. Nello specifico, le ore di cui è possibile godere con qualità superiore sono ben cinque. Oltre alle ore di audio stereo di qualità superiore, con una ricarica di soli 10 minuti offrono un’eccellente autonomia della batteria pari a 50 ore.

Perché, dunque, scegliere questo accessorio e non un altro modello? La risposta è piuttosto scontata. Si tratta di una soluzione perfetta per gli amanti della musica. Oggi Amazon sconta anche il prezzo di listino andando a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo.

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Sennheiser ACCENTUM Plus in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, le Sennheiser ACCENTUM Plus sono cuffie Bluetooth che offrono una qualità audio eccellente. Inoltre, con una ricarica di soli 10 minuti si ottiene un’eccellente autonomia della batteria. Pari a 50 ore. Tra i tanti punti di forza, non possiamo non porre l’attenzione su design con cui il costruttore ha deciso di progettarle. Ad attirare particolarmente l’attenzione è soprattutto il comfort. Anche se vengono utilizzate tutto il giorno, infatti, non risultano pesanti. Particolarmente apprezzato dunque il design leggero ed ergonomico con padiglioni morbidi e imbottiti e un archetto regolabile per sessioni di ascolto prolungate.

Lo sconto offerto oggi dal colosso dell’e-commerce Amazon le rende davvero imperdibili. Non dimentichiamo che dispongono di un equalizzatore a 5 bande, ma non solo. Presenti anche modalità audio personalizzabili per un’esperienza di ascolto personalizzata e ANC ibrido adattivo per un audio privo di rumori. Non perdete altro tempo se volete approfittare dello sconto del 38%. Oggi costano solo 122,99 euro.