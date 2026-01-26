Scopri World Plus 5G di 1Mobile, una promozione imperdibile

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Nel panorama delle telecomunicazioni italiano, c’è un gestore che si rivolge a nuovi clienti che hanno bisogno di cambiare tariffa senza rinunciare a prestazioni elevate e servizi completi. Il gestore in questione è 1Mobile, operatore telefonico virtuale che si appoggia sulle infrastrutture di Vodafone per fornire servizi di elevata qualità a più clienti possibili.

Le tariffe telefoniche pensate dall’operatore sono tra le più interessanti del momento, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Quest’ultimo è uno dei punti più presi in considerazione dai clienti, quando sono alla ricerca di una nuova promozione e di un nuovo operatore telefonico.

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Ecco Word Plus 5G di 1Mobile

Le promozioni telefoniche di 1Mobile sono tutte pensate per le esigenze specifiche di diverse tipologie di utenti. Ci sono infatti le tariffe pensate per gli utenti che hanno bisogno di navigare molto e ad alta velocità, quelle pensate per gli utenti che hanno bisogno della tariffa più conveniente e anche per gli utenti che vogliono comunicare con altre nazioni.

Per quest’ultimo punto è nata l’offerta Word Plus 5G, che riesce a mettere sul piatto un pacchetto particolarmente ricco e allo stesso tempo economico. Nel pacchetto abbiamo 130 giga di dati in 5G full Speed e minuti illimitati. Oltre a questi elementi di base, sono presenti anche 320 minuti internazionali da spendere per le comunicazioni con alcune nazioni.

Tra le nazioni presenti compaiono: Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Stati Uniti.

Inoltre, World Plus 5G ha un costo di soli 9,99 € al mese, con l’aggiunta di 20 giga extra a partire dal terzo rinnovo. Per quanto riguarda il costo di attivazione, invece, è gratis insopportabilità da tutti gli altri operatori telefonici, mentre per i nuovi numeri e di soli 5 €.