Samsung Wallet: supporto alla chiave digitale di alcune auto Toyota

Buone notizie per tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone Samsung e hanno acquistato o vogliono acquistare una nuova automobile marchio Toyota, grazie all’ultimo update di Samsung wallet infatti sarà possibile ottenere la chiave digitale per poter accedere alla propria vettura Toyota, la prima automobile del marchio ad essere supportata sarà la Toyota RAV4 2026, un passo incredibilmente importante che aumenta la facilità di accesso alla propria vettura, garantendo la massima sicurezza.

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Nuova funzionalità

A parlare della nuova funzionalità ci ha pensato Woncheol Chai, EVP e Head of Digital Wallet Team di Samsung, quest’ultimo ha sottolineato che l’ultimo update di Samsung wallet introduce la possibilità di integrare la chiave digitale per accedere alla propria vettura Toyota, una volta infatti sincronizzato il Samsung wallet con la vettura potrete sbloccare, accedere e accendere la vostra automobile senza avere con voi la chiave fisica, tutto questo tramite il vostro smartphone grazie al supporto alle tecnologia UWB.

Come se non bastasse la piattaforma Samsung wallet consentirà di condividere la chiave digitale con tutti i contatti fidati, si tratta ovviamente di una funzionalità pensata appositamente per i nuclei familiari che ovviamente condividono l’automobile, il tutto sarà ovviamente protetto dalla massima sicurezza possibile garantita dalla piattaforma Samsung Knox, i dati infatti saranno contenuti all’interno del dispositivo e non lo abbandoneranno mai e ovviamente saranno assolutamente criptati.

Al momento l’automobile compatibile è quella citata sopra, ma sicuramente nel corso dei prossimi mesi tramite degli aggiornamenti la lista verrà incredibilmente ampliata, ovviamente a goderne saranno tutte le automobili dotate dell’hardware necessario, se dunque siete in possesso di uno smartphone Samsung e avete intenzione di acquistare una nuova auto Toyota in futuro godrete anche di una chicca in più che renderà il vostro smartphone molto più utile e soprattutto interconnesso con i prodotti che avete a disposizione durante la giornata.