Samsung Gaming Hub update: interfaccia e contenuti personalizzati

Dopo diverso tempo, Samsung ha finalmente rinnovato la sua applicazione Samsung gaming hub, quest’ultima è attualmente in distribuzione e offre un’esperienza utente decisamente più personalizzata che ovviamente permette a chi la utilizza di scoprire e condividere più facilmente tutti i nuovi giochi tramite i dispositivi appartenenti alla famiglia Galaxy.

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Tante novità per gli utenti

Samsung ha annunciato l’arrivo di una nuova versione e adesso gli utenti potranno trovare all’interno dell’applicazione tutto ciò che serve quando decidono di giocare sul proprio smartphone, all’interno della piattaforma infatti sarà possibile scoprire tutti i titoli aperti più di recente insieme a quelli di ultimo uscita, tutti i giochi presenti nello store verranno riuniti in un unico posto, gli utenti partono dunque accedere più facilmente alle librerie e trovare nuovi titoli.

L’applicazione è cambiata radicalmente da questo punto di vista, poiché adesso permetterà un’esplorazione di tutti i contenuti di qualsiasi genere e permetterà di usufruire di contenuti visivi personalizzati che verranno suggeriti ovviamente in base ai titoli che l’utente gioca di consueto, ad applicare queste personalizzazioni sarà Samsung stessa per ogni singolo utente.

Adesso entrando nella piattaforma, infatti sarà molto più facile visualizzare e lanciare i giochi recenti e verranno immediatamente suggeriti quelli più utilizzati e sarà anche più facile accedere ad eventuali coupon disponibili in elenco.

Tra l’altro, l’attivazione di questo update comporta anche l’addio ad alcune funzionalità che addetta di Samsung si rende necessario per garantire la migliore esperienza possibile, come vi avevamo già anticipato ad esempio è stata disattivata la possibilità di collezionare creature le quali però in cambio sono state totalmente sbloccate per tutti gli utenti, che dunque ora le avranno già a disposizione per poter personalizzare i propri profili utente.

La nuova versione è già in fase di distribuzione, grazie al Galaxy Store sia sugli smartphone che sui tablet appartenenti alla famiglia Galaxy, di conseguenza vi basterà recarvi nella sezione aggiornamenti per poi scaricare l’ultimo update di Samsung Galaxy Hub.