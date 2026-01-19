Samsung Gaming Hub: addio a Creature Collection ma regalo agli utenti

Quando acquistate uno smartphone Samsung, sicuramente oltreché lo smartphone acquistate anche tutto l’ecosistema che ruota attorno a quest’ultimo dal momento che i dispositivi dell’azienda coreana godono di un’attenzione da parte dell’azienda decisamente importante fatta di aggiornamenti costanti che ovviamente introducono nuove funzionalità update dopo update.

Alle volte però, questi aggiornamenti non contengono solo elementi in più, ma raramente anche elementi in meno, non è poi così raro effettivamente che alcune volte le aziende decidono di rimuovere determinati elementi che non reputano più essenziali o che non hanno ottenuto il successo sperato, proprio questo riguarda l’ultimo update di Samsung gaming hub, la piattaforma pensata per rendere l’esperienza di gioco sul proprio smartphone decisamente più accattivante.

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Rimosso Creature Collection

Un po’ di tempo fa Samsung aveva introdotto la piattaforma Creature Collection, una sorta di piattaforma per personalizzare la propria immagine profilo che a seconda del numero di ore passate a giocare permetteva di ottenere come premio determinate mascotte, con l’ultimo update rilasciato per l’applicazione Samsung però ha deciso di rimuovere completamente questa opzione, ma in cambio ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti, tutte le mascotte e i mostri che potevano essere utilizzati per personalizzare la propria immagine del profilo adesso sono sbloccate di default, non sarà dunque più necessario ottenere i piccoli traguardi inclusi all’interno di Creature Collection per poter utilizzare le personalizzazioni.

Si tratta di conseguenza di un cambiamento che va sicuramente a rimuovere una funzionalità ma allo stesso tempo non va a danneggiare gli utenti che si erano impegnati per sbloccare determinate personalizzazioni, semplicemente Samsung ha rimosso la caratteristica senza però inficiare ciò che offriva, si tratta dunque di un update dal sapore agrodolce che non toglie nulla ma non aggiunge nulla all’esperienza d’uso della piattaforma, vi basterà dunque aggiornare l’ultima versione per vedere verificarsi quanto vi abbiamo appena descritto.