Samsung Galaxy XR: nuove funzioni Android XR in collaborazione con Google

Samsung e Google hanno presentato una serie di novità dedicate ai visori Galaxy XR, ampliando le possibilità dell’esperienza mista grazie a funzioni che puntano sull’integrazione tra dispositivi e sulla qualità della rappresentazione digitale. L’aggiornamento più significativo è PC Connect, pensato per portare il desktop di un computer Windows direttamente all’interno dell’ambiente XR. L’utente può visualizzare l’intero desktop o singole finestre sullo schermo del visore, affiancandole alle app Android ottimizzate per la piattaforma XR, come YouTube o altre applicazioni del Google Play Store.

Il collegamento avviene tramite Wi-Fi e sfrutta streaming a bassa latenza, con risoluzione nativa e frame rate elevato. La gestione dell’input è unificata: tastiera e mouse collegati a uno dei due dispositivi possono controllare anche l’altro, creando un ambiente ibrido tra PC e XR. A rendere possibile questa fluidità è un protocollo sviluppato partendo dall’esperienza maturata con Stadia, tecnologia che oggi trova nuova vita in ambiti più produttivi e anche nel gaming, come mostrato nella demo con Cities: Skylines.

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Le altre novità: Travel Mode e Likeness

Oltre a PC Connect, Samsung e Google hanno introdotto altre due funzioni che ampliano la versatilità del visore. Travel Mode mantiene stabile la visuale anche durante gli spostamenti, ad esempio in aereo, riducendo distorsioni e fastidi legati al movimento. La modalità è già distribuita in versione stabile.

La funzione Likeness, invece, porta nel mondo XR una rappresentazione digitale molto più realistica dell’utente. A differenza degli avatar stilizzati della piattaforma Samsung, Likeness replica in tempo reale espressioni del volto e movimenti delle mani, grazie a un’app installata su smartphone compatibili. L’obiettivo è migliorare le interazioni nelle videochiamate XR, rendendole più naturali.

Disponibilità e compatibilità

Le funzionalità sono in rollout negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Travel Mode è già stabile, mentre PC Connect e Likeness sono distribuite in versione Beta. Per ora PC Connect funziona solo con Windows, mentre il supporto ai Macarriverà nel corso del prossimo anno.