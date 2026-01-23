Samsung Galaxy Tab S10 FE: sconto di 180 euro su Amazon solo oggi

Amazon ha in serbo una nuova sorpresa per tutti i consumatori che vogliono cercare di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, difatti in questi giorni è possibile mettere le mani sul Samsung Galaxy Tab S10 FE pagandolo molto meno del suo listino originario, così da facilitare la vita di tutti coloro che sono alla ricerca della massima qualità, ma con il minimo sforzo.

Disponibile sul mercato dal 2025, il prodotto offre dimensioni e peso perfettamente in linea con le aspettative (raggiunge un peso di 495 mm), fermo restando avere comunque un ampio display da 10,90 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 2304 x 1440 pixel, alle cui spalle si possono trovare colori abbastanza vibranti e precisi, con un dettaglio e nitidezza superiori al normale. Il processore è il Samsung Exynos 1580, accoppiato con una GPU Xclipse 540, la cui configurazione si completa con 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria, dipendentemente dalla versione che sceglierete di acquistare.

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La batteria, componente da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida, permette facilmente di godere delle performance del dispositivo per lunghe giornate, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro.

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Samsung Galaxy Tab S10 FE: sconto di 180 euro attivo per poco tempo

La promozione attivata da Amazon permette di ridurre al massimo il livello di spesa, si parte da un listino di 579 euro, per scendere di circa il 31%, in modo tale da arrivare a sostenere un investimento finale corrispondente a 399,90 euro. Il consumatore che sceglierà di acquistarlo a questo link, lo riceverà gratuitamente a domicilio, nella sua colorazione Blue.

Da notare che è un dispositivo con sistema operativo Android, al momento aggiornato alla versione 15 (ma potete installare i successivi update), con personalizzazione grafica One UI.