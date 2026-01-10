Samsung Galaxy Tab A11+: a questo prezzo AMAZON è quasi in REGALO

Una promozione davvero più unica che rara per tutti gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy Tab A11+, difatti in questi giorni Amazon ha aperto le porte del proprio store di e-commerce, mettendo a disposizione il prodotto in questione con un prezzo di vendita di rara bellezza.

La scheda tecnica di questo tablet parte con un ampio display da 11 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione di 1200 x 1920 pixel, è un TFT LCD che ha una densità di 206 ppi, sempre con refresh rate a 90Hz, così da essere sicuri di poter godere di una maggiore fluidità, fermo restando avere anche 16 milioni di colori e protezione Panda Glass.

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Il processore è un buon MediaTek MT8875, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la solita GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle ben 6GB di RAM. La memoria interna varia in relazione alla variante scelta, ma vi possiamo comunque dire essere espandibile con microSDXC. Se interessati invece alle dimensioni generali, Galaxy Tab A11 Plus raggiunge un peso di 482 grammi, con 251,1 x 168,7 x 6,9 mm di spessore.

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Samsung Galaxy Tab A11+, l’occasione con il prezzo più basso

L’acquisto di questo tablet è consigliato, oltre che per le ottime prestazioni, anche per un prezzo di vendita tutt’altro che elevato. Il suo listino sarebbe di 279 euro, ma solamente per poco tempo potrà essere vostro con un investimento finale di soli 198 euro, sempre con garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Lo potete ordinare subito qui.

Per la promozione corrente esiste ed è disponibile solo la colorazione Silver, la cui back cover è la canonica di Samsung, quindi realizzata in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, perfetta perché non trattiene in alcun modo le impronte.