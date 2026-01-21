Samsung Galaxy S26 e S26+: emergono le specifiche complete

Samsung ha intensificato il lavoro per i suoi top di gamma. Il lancio della serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe essere fissato per il 25 febbraio Saranno come sempre tre i modelli in arrivo, ovvero S26, S26+ e S26 Ultra. A finire sul web in queste ore sarebbero state le specifiche dei primi due modelli, S26 e S26+, sono ora al centro di un leak indicato come definitivo. Ovviamente manca poco ed è proprio per questo motivo che si tende a dare credito al rumor che in queste ore ha stupito tanti utenti.

Display e design dei Galaxy S26 ed S26+ di Samsung

Secondo le informazioni attribuite a Gadgetsdata, il Galaxy S26 adotterà un AMOLED M14 da 6,3 pollici con tecnologia LTPO, 120 Hz adattivi, FHD+ e HDR10+. Lo schermo risulterebbe leggermente più ampio rispetto al predecessore. Il Galaxy S26+ salirebbe a 6,7 pollici, sempre AMOLED M14 con 120 Hz e HDR10+, ma con risoluzione 2K. Per entrambi sono attese Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

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Piattaforma hardware e fotocamere

Sotto la scocca, la piattaforma varierà in base al mercato: Exynos 2600 oppure Snapdragon 8 Elite Gen 5. La scelta ricalca la strategia regionale degli ultimi anni. Il comparto fotografico sarebbe identico su S26 e S26+: tripla cameracon 50 MP principale, 12 MP ultra-grandangolare e 12 MP teleobiettivo 3x. Un assetto conservativo, ma consolidato.

Autonomia, ricarica e connettività

La batteria del Galaxy S26 dovrebbe attestarsi a 4.300 mAh con ricarica cablata da 25 W, mentre il Galaxy S26+ salirebbe a 4.900 mAh con 45 W. Entrambi supporterebbero ricarica wireless Qi2 e USB 3.2, una scelta che guarda a velocità di trasferimento e accessori di nuova generazione.

Nel complesso, le specifiche delineano due modelli equilibrati, con differenze chiare su display, risoluzione e ricarica. In attesa della conferma ufficiale, il quadro appare coerente con l’evoluzione della serie e con un posizionamento che punta a raffinare, più che rivoluzionare, la formula.