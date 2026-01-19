Samsung Galaxy S25: sconto superiore ai 200€ solo oggi su AMAZON

Da tempo stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S25? vi possiamo dire che finalmente è arrivato, in questi giorni su Amazon vi ritrovate ad avere la possibilità di acquistare il top di gamma dell’azienda sudcoreana raggiungendo il massimo risparmio possibile, sempre con circa 200 euro di sconto sul listino iniziale.

La scheda tecnica di questo dispositivo parla di una soluzione davvero più unica che rara, difatti si possono raggiungere dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm di spessore, ma soprattutto, in un mercato in cui gli smartphone sono sempre più grandi e pesanti, ha un peso di soli 162 grammi. Il display è corrispondentemente più piccolo, difatti si ferma a soli 6,2 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, presentando inoltre densità di 416 ppi, ma sempre facendo affidamento sul suo essere un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e tantissimi colori (oltre 16 milioni).

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Amazon: lo sconto sul Samsung Galaxy S25

Acquistare il Samsung Galaxy S25 a prezzo scontato non è più tabù, proprio grazie all’ultima promozione lanciata da Amazon, che prevede una riduzione di circa il 20% sul suo listino iniziale. Si parte da 929 euro, per scendere fino a circa 739,50 euro, in modo tale da poter sostenere un investimento tutt’altro che impossibile, acquistando uno dei top di gamma del momento. Ordinatelo subito qui.

Uno degli aspetti da non sottovalutare è chiaramente legato alla batteria, componente da 4000 mAh che risulta essere appena sufficiente per riuscire a godere del prodotto per poco più di una giornata, prima di ricorrere alla ricarica. Nella pagina del prodotto, inoltre, segnaliamo la presenza di cinque colorazioni differenti, le quali però potrebbero avere altrettanti prezzi di vendita (controllate personalmente per scegliere la più adatta ai vostri gusti).