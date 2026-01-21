Samsung Galaxy S25 FE: prezzo Amazon imbattibile con lo sconto folle

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 FE su Amazon è davvero imbattibile, rappresenta sicuramente una delle migliori occasioni per riuscire a risparmiare sull’acquisto di uno smartphone di fascia media, raggiungendo in questo modo la possibilità di entrare di diritto nell’ecosistema dell’azienda sudcoreana, fruendo e godendo comunque di ottime prestazioni generali.

Il prodotto, reso disponibile sul mercato nel corso del 2025, rappresenta sicuramente un ottimo di partenza con il suo ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sempre con 385 ppi, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il processore, come era lecito immaginarsi, è di casa Samsung, parliamo a tutti gli effetti di un Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, con alle spalle una GPU Xclipse 940 e anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM (la ROM invece è variabile in base alla versione che sceglierete di acquistare).

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Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, dove si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, e anche un teleobiettivo da 8 megapixel. Anteriormente, invece, è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2.

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Amazon, che sconto sul Samsung Galaxy S25 FE

Uno sconto davvero più unico che raro per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 FE, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto scontatissimo con una spesa finale da sostenere pari a soli 487 euro. Ordinatelo subito collegandovi al seguente link, così potrete essere sicuri di non perdere l’occasione di risparmiare al massimo.

Gli utenti interessati potrebbero scegliere tra tre colorazioni, prestando comunque attenzione che i prezzi potrebbero variare a loro volta.