Samsung Galaxy A77 riappare su Geekbench, gli utenti sperano nel ritorno della serie

Per qualche ora è tornata a circolare una voce che sembrava riaprire una pagina chiusa da tempo nella strategia di Samsung. Su Geekbench è comparso un dispositivo con codice modello SM-A776B, interpretato da molti come un possibile Galaxy A77. Un nome che richiama la serie A7x, ormai scomparsa dal listino globale dal Galaxy A73 del 2022 e, per quanto riguarda l’Italia, ferma ancora prima al Galaxy A72 del 2021.

Negli anni, il vuoto lasciato da questa gamma è stato progressivamente occupato dai modelli della serie Galaxy S FE, che presidiano quella fascia intermedia tra mid-range e flagship. Per questo, l’idea di rivedere un A77 sembrava ormai archiviata. Almeno fino a questa apparizione su Geekbench, che ha riacceso le speranze.

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Somiglianze sospette con Galaxy S24 FE

L’entusiasmo, però, ha avuto vita breve. Nelle ore successive alla segnalazione, sono emersi elementi che ridimensionano fortemente l’ipotesi di un vero Galaxy A77. Secondo quanto riportato in un aggiornamento mattutino, l’unità individuata potrebbe essere semplicemente un Galaxy S24 FE travestito, ovvero un dispositivo identificato con un codice alterato per simulare un altro modello.

Le somiglianze tecniche rafforzano questa lettura. Il chip Exynos indicato mostra una particolare architettura deca-core, molto simile a quella impiegata nei modelli Fan Edition. Ancora più significativo è il riferimento alla GPU Xclipse 940, la stessa presente sugli Exynos 2400 e 2400e, soluzioni utilizzate nei dispositivi di fascia alta.

La presenza di questa unità grafica è un dettaglio chiave: difficilmente Samsung l’avrebbe inserita in un vero medio gamma della serie A. Questo rende molto concreta l’ipotesi che si tratti di un S24 FE mascherato, o quantomeno di un prototipo riconducibile a un’altra linea.

L’idea di un Galaxy A77 resta sullo sfondo

Nonostante il ridimensionamento della notizia, l’idea di un Galaxy A77 non appare del tutto priva di logica. Il mercato attuale mostra uno spazio sempre più evidente tra i mid-range tradizionali, come il futuro Galaxy A57, e i modelli Fan Edition come il Galaxy S25 FE.

Il progressivo aumento dei prezzi dei top di gamma ha creato un vuoto nella fascia medio-alta, occupato sempre più aggressivamente dai produttori concorrenti. In questo scenario, un dispositivo A77 avrebbe un posizionamento chiaro: offrire buone prestazioni, una forte spinta lato gaming, e un prezzo meno impegnativo rispetto ai flagship.

Si è persino ipotizzato un lancio nella primavera del 2026, in parallelo al Galaxy A57, per colmare proprio questo segmento di mercato. Non ci sono conferme ufficiali e, anzi, gli ultimi indizi tendono verso la smentita.