Samsung Galaxy A17: lo sconto di Amazon è assurdo, oltre il 33% in meno

Tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone di fascia media, oggi finalmente possono pensare di risparmiare al massimo sull’acquisto del Samsung Galaxy A17, dispositivo che apre le porte all’ecosistema dell’azienda sudcoreana, promettendo grandi performance, con una spesa davvero ridotta ai minimi termini.

Nell’avvicinarvi a questo prodotto dovete prima di tutto conoscerne alcuni dettagli o specifiche tecniche in generale, difatti parliamo di un device con display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sempre con tecnologia Super AMOLED, densità di 385 ppi e anche un refresh rate a 90Hz (con oltre 16 milioni di colori). Il processore abbraccia sicuramente la fascia intermedia, essendo un Samsung Exynos 1330, octa-core che riesce ad estendere la frequenza di clock fino a 2,4GHz, ma anche godendo di una GPU Mali-G68 MP2, con alle spalle 8GB di RAM e la memoria interna facilmente espandibile con l’ausilio di una microSD.

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Samsung Galaxy A17: oltre il 33% in meno sull’acquisto dello smartphone

La fascia bassa degli smartphone è perfettamente rappresentata dal Samsung Galaxy A17, dispositivo che di base avrebbe un costo di 239 euro, ma che oggi viene scontato del 33% da parte di Amazon, così da poter arrivare a dover sostenere un investimento finale di circa 161 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il comparto fotografico è sapientemente rinforzato dalla presenza di ben 3 sensori differenti tra loro: principale da 50 megapixel, seguito a ruota da ultragrandangolare da 5 megapixel e anche effetto bokeh da 2 megapixel. Il tutto con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, stabilizzazione digitale e messa a fuoco completamente automatica. Frontalmente, invece, è presente un sensore da 13 megapixel con apertura F2 di più che discreta qualità.