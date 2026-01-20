Ricoh GR IV Monochrome: il nuovo riferimento per il bianco e nero

Tutti gli amanti della fotografia in bianco e nero possono accogliere un nuovo prodotto pensato per rappresentare tale passione ai massimi livelli, stiamo parlando della Ricoh GR IV Monochrome, la nuova fotocamera infatti è ufficiale e va a completare la gamma dedicata alle compatte di ultima generazione che includono anche i modelli standard e HDF.
La fotocamera in questione venne annunciata lo scorso autunno e adesso è disponibile anche nei listini italiani ad un prezzo di 1799,99 €.
Il prodotto in questione per l’appunto è dedicato alla fotografia in bianco e nero ed è realizzata interamente in lega di magnesio differenziandosi dal modello standard per la presenza di un sensore di immagine CMOS monocromatico privo del filtro anti-aliasing con dimensioni equivalenti ad un APS-C, sensore che per l’appunto acquisisce le informazioni direttamente in bianco e nero, senza nessun tipo di interpolazione, come avviene invece sui sensori standard.
Ovviamente il risultato garantisce una resa monocromatica ricca di gradazione e l’obiettivo in dotazione integra anche un filtro rosso che può essere più o meno attivato consentendo il passaggio unicamente della lunghezza d’onda rossa per ottenere delle immagini particolari con un contrasto più accentuato e i soggetti rossi più luminosi.
Specifiche tecniche ufficiali
- Lente: 7 elementi organizzati in 5 gruppi
- Focal lenght: 18,3mm (28mm eq.)
- Crop: suddiviso in: nessuno, 35mm, 50mm
- Diaframma: f/2,8-16
- Sensore: CMOS monocromatico
- Risoluzione: 25,74MP
- Range ISO: 160-40960
- Stabilizzazione ottima immagine: attenuazione delle vibrazioni con tecnologia a 5 assi
- Pulizia sensore: vibrazioni ultrasoniche DR II per pulire il sensore
- Formato output: RAW (DNG), GPEG, MPEG4 AVC/H.264 (MOV)
- Storage interno: 53GB integrati, espandibile con: microSD, microSDHC, microSDXC
- Display: LCD TFT 3″ touch
- Connessioni: WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth 5.3, USB-C
- Meccanismo otturatore: meccanico ed elettronico fino a 1/16.000s
- Batteria inclusa: DB-120 da 1.800mAh, circa 250 scatti / 240 minuti di riproduzione garantiti
- Dimensioni spaziali e peso lordo: 109,4×61,1×32,7mm per 262g (batteria e memoria SD)
- App di supporto: GR World (iOS e Android).