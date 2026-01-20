Ricoh GR IV Monochrome: il nuovo riferimento per il bianco e nero

Tutti gli amanti della fotografia in bianco e nero possono accogliere un nuovo prodotto pensato per rappresentare tale passione ai massimi livelli, stiamo parlando della Ricoh GR IV Monochrome, la nuova fotocamera infatti è ufficiale e va a completare la gamma dedicata alle compatte di ultima generazione che includono anche i modelli standard e HDF.

La fotocamera in questione venne annunciata lo scorso autunno e adesso è disponibile anche nei listini italiani ad un prezzo di 1799,99 €.

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Il prodotto in questione per l’appunto è dedicato alla fotografia in bianco e nero ed è realizzata interamente in lega di magnesio differenziandosi dal modello standard per la presenza di un sensore di immagine CMOS monocromatico privo del filtro anti-aliasing con dimensioni equivalenti ad un APS-C, sensore che per l’appunto acquisisce le informazioni direttamente in bianco e nero, senza nessun tipo di interpolazione, come avviene invece sui sensori standard.

Ovviamente il risultato garantisce una resa monocromatica ricca di gradazione e l’obiettivo in dotazione integra anche un filtro rosso che può essere più o meno attivato consentendo il passaggio unicamente della lunghezza d’onda rossa per ottenere delle immagini particolari con un contrasto più accentuato e i soggetti rossi più luminosi.

Specifiche tecniche ufficiali