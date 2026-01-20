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Ricoh GR IV Monochrome: il nuovo riferimento per il bianco e nero

Ricoh GR IV Monochrome è ufficiale e porta con se numerose novità per gli amanti delle fotografie in bianco e nero

scritto da Eduardo Bleve 0 commenti 1 Minuti lettura

Tutti gli amanti della fotografia in bianco e nero possono accogliere un nuovo prodotto pensato per rappresentare tale passione ai massimi livelli, stiamo parlando della Ricoh GR IV Monochrome, la nuova fotocamera infatti è ufficiale e va a completare la gamma dedicata alle compatte di ultima generazione che includono anche i modelli standard e HDF.

La fotocamera in questione venne annunciata lo scorso autunno e adesso è disponibile anche nei listini italiani ad un prezzo di 1799,99 €.

Il prodotto in questione per l’appunto è dedicato alla fotografia in bianco e nero ed è realizzata interamente in lega di magnesio differenziandosi dal modello standard per la presenza di un sensore di immagine CMOS monocromatico privo del filtro anti-aliasing con dimensioni equivalenti ad un APS-C, sensore che per l’appunto acquisisce le informazioni direttamente in bianco e nero, senza nessun tipo di interpolazione, come avviene invece sui sensori standard.

Ovviamente il risultato garantisce una resa monocromatica ricca di gradazione e l’obiettivo in dotazione integra anche un filtro rosso che può essere più o meno attivato consentendo il passaggio unicamente della lunghezza d’onda rossa per ottenere delle immagini particolari con un contrasto più accentuato e i soggetti rossi più luminosi.

 

Specifiche tecniche ufficiali

  • Lente: 7 elementi organizzati in 5 gruppi
  • Focal lenght: 18,3mm (28mm eq.)
  • Crop: suddiviso in: nessuno, 35mm, 50mm
  • Diaframma: f/2,8-16
  • Sensore: CMOS monocromatico
  • Risoluzione: 25,74MP
  • Range ISO: 160-40960
  • Stabilizzazione ottima immagine: attenuazione delle vibrazioni con tecnologia a 5 assi
  • Pulizia sensore: vibrazioni ultrasoniche DR II per pulire il sensore
  • Formato output: RAW (DNG), GPEG, MPEG4 AVC/H.264 (MOV)
  • Storage interno: 53GB integrati, espandibile con: microSD, microSDHC, microSDXC
  • Display: LCD TFT 3″ touch
  • Connessioni: WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth 5.3, USB-C
  • Meccanismo otturatore: meccanico ed elettronico fino a 1/16.000s
  • Batteria inclusa: DB-120 da 1.800mAh, circa 250 scatti / 240 minuti di riproduzione garantiti
  • Dimensioni spaziali e peso lordo: 109,4×61,1×32,7mm per 262g (batteria e memoria SD)
  • App di supporto: GR World (iOS e Android).