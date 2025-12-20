Resident Evil Code Veronica e Zero: due ritorni attesi che guardano al futuro

L’idea di rivedere Resident Evil Code Veronica e Resident Evil Zero in versione moderna sta accendendo l’entusiasmo dei fan. I due titoli rappresentano momenti chiave della serie, pur con identità molto diverse. Un loro ritorno imporrebbe decisioni delicate sul piano narrativo e ludico. Capcom dovrà bilanciare rispetto per l’originale e innovazione tecnica. La comunità spera in remake capaci di ampliare, non ridurre, l’esperienza originale. Il confronto con i precedenti rifacimenti è inevitabile. Resident Evil 2 Remake viene spesso citato come modello ideale. Al contrario, il terzo capitolo ha lasciato sensazioni contrastanti.

L’eventuale reinterpretazione di Code Veronica potrebbe colmare un vuoto storico nella saga moderna. Zero, invece, parte da una base già più accessibile. Le versioni HD hanno infatti mantenuto vivo l’interesse nel tempo. Proprio per questo, l’approccio creativo potrebbe essere differente. Un remake riuscito dovrebbe valorizzare le peculiarità di entrambi. L’attenzione resta alta perché la serie vive un momento particolarmente favorevole. Ogni nuova uscita viene analizzata con grande attenzione. Il rischio di deludere le aspettative è reale. Allo stesso tempo, le potenzialità sono enormi.

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Le indiscrezioni sugli annunci di Resident Evil Code Veronica e Zero e le finestre di lancio

Con Resident Evil Requiem ormai prossimo all’uscita, l’attenzione degli insider si è spostata oltre. Dusk Golem, fonte considerata affidabile, ha parlato apertamente dei prossimi progetti. Secondo le sue informazioni, Code Veronica sarebbe il primo remake in arrivo. L’annuncio potrebbe avvenire già nel 2026. L’uscita sarebbe invece prevista per il 2027. Resident Evil Zero seguirebbe a distanza di circa un anno. La sua pubblicazione potrebbe collocarsi nel 2028. Code Veronica, uscito nel 2000 su Dreamcast, è rimasto nel cuore di molti giocatori. La sua campagna più lunga e orientata all’azione lo rese memorabile. Nonostante questo, conservava una forte anima survival horror. Zero debuttò invece nel 2002 su GameCube. Il titolo introdusse il controllo simultaneo di due personaggi. Questa meccanica aprì soluzioni di gameplay inedite per la serie. Tuttavia, il suo successo fu inferiore al remake del primo capitolo.

Entrambi i giochi nacquero in un periodo di grande sperimentazione. Riportarli oggi significa reinterpretare scelte coraggiose. Capcom sembra intenzionata a farlo con gradualità. Le tempistiche suggeriscono un progetto ben pianificato. I fan attendono ora conferme ufficiali.