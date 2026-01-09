Redmi Watch 5 Active costa solo 27 euro su Amazon: acquistatelo subito

Il prezzo di vendita di Redmi Watch 5 Active è davvero in caduta libera su Amazon, dove gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su uno smartwatch economico, ma nel contempo di ottima qualità generale, perfetto per tutti coloro che vogliono spendere poco, senza comunque rinunciare alle specifiche tecniche e alle funzionalità generali.

Nell’avvicinamento al prodotto è bene prima di tutto sapere che è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, in questo modo si può godere delle sue funzionalità sia su iOS che Android, senza limiti o vincoli particolari. Il controllo avviene tramite l’applicazione mobile dedicata, mentre parlando dello smartwatch in sé, oltre al touchscreen, è presente un piccolo pulsante sul lato destro.

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Di base può essere acquistato in due colorazioni differenti, con scocca e cinturino diversi (non le funzioni), quest’ultimo facilmente intercambiabile con uno a piacimento. Le funzioni cui è possibile accedere restano sostanzialmente sempre le stesse, con display LCD da 2 pollici di diagonale, impermeabilità fino a 5 ATM, una autonomia che si estende fino ad un massimo di 18 giorni di utilizzo (dipendentemente da come viene utilizzato) e molto altro ancora.

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Amazon abbassa il prezzo di Redmi Watch 5 Active

Con Amazon è sempre più facile spendere pochissimo, anche sull’acquisto di uno smartwatch di quasi ultima generazione. Il suo listino sarebbe di 34,99 euro, ma solamente per poco tempo è possibile godere della riduzione del 20%, applicata in automatico nella pagina del prodotto, arrivando a sostenere un investimento di 27,99 euro. Correte subito su questo indirizzo per l’acquisto.

La spedizione a domicilio, come sempre del resto, viene gestita da Amazon, con la certezza di poter ricevere la merce entro pochi giorni. La garanzia, di 24 mesi, copre i difetti di fabbrica.