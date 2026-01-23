Redmi Turbo 5 Max: 9.000 mAh all’interno di un design elegante

A quanto pare ormai l’ultima frontiera degli smartphone di prossimo uscita è quella di unire un design assolutamente godibile e futuristico ha caratteristiche tecniche di assoluto livello e soprattutto ad una batteria in grado di offrire capienza davvero mai viste prima, tutti questi concetti sono perfettamente incarnati dall’ultimo arrivato in casa Redmi, l’azienda satellite di Xiaomi infatti prossimamente presenterà il mondo Redmi Turbo 5, il quale mostrerà un design che richiamerà in maniera abbastanza evidente gli iPhone il quale farà da contorno ad una batteria davvero impressionante con una capacità di 9000 mAh.

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Un passo in avanti importante

Osservando le foto trapelate sul web viene davvero da chiedersi come abbia fatto l’azienda a inserire una batteria del genere all’interno di un design di questo tipo, lo smartphone infatti offre un aspetto praticamente normale che però condivide con iPhone solo l’aspetto dal momento che l’interno nasconde una batteria dalla capacità davvero impressionante, abbinata ad un system on chip assolutamente importante come il Dimensity 9500s che equipaggerà il dispositivo, il quale rappresenta un punto importante non solo per le prestazioni sicuramente di alto livello, ma anche per la sua enorme efficienza che unita alla batteria appena citata garantirà un’autonomia davvero importante.

Per il resto l’azienda ha già anticipato che il dispositivo in questione godrà di un telaio laterale in metallo CNC con una scocca posteriore invece in fibra di vetro, al momento sul web non sono trapelate altre informazioni tantomeno una possibile finestra di lancio, sicuramente dopo le voci arrivate in circolazione e altamente probabile che nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più, magari anche grazie all’arrivo di alcuni benchmark oppure di alcune certificazioni indispensabili per la commercializzazione all’interno dei vari mercati.

Quello che sicuramente emerge da queste info è che forse finalmente ci troviamo davanti a un’evoluzione delle batterie che ormai non oscillano più nel cercare di offrire una giornata di autonomia, bensì due o addirittura di più.