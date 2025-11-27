Redmi Note 14 Pro in offerta a un prezzo da RECORD con il Black Friday di Amazon

Gli sconti disponibili su Amazon non si fermano mai, e proseguiranno fino alle 23:59 del 1 dicembre; tra i tanti modelli in vendita a prezzo scontato, uno dei migliori è sicuramente Redmi Note 14 Pro 5G, dispositivo che viene a costare solamente 249 euro, contro i 400 euro di listino previsti inizialmente.

Il consumatore che oggi vuole acquistare questo dispositivo, deve prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono di 162,33 x 74,42 x 8,4 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 190 grammi. Il display è in linea con gli standard del momento, essendo comunque da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è comunque un AMOLED di buona qualità che viene impreziosito dalla protezione Gorilla Glass Victus 2, oltre che dal refresh rate a 120Hz.

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Il processore abbraccia la fascia media, essendo il MediaTek dimensity 7300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la GPU Mali-G615 MC2, con un quantitativo di RAM di 12GB. La memoria interna varia con la versione che scegliete di acquistare, ma dovete comunque ricordare che non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD.

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Redmi Note 14 Pro: la promozione di oggi per l’Amazon Black Friday

Il Redmi Note 14 Pro 5G (quindi con connessione anche 5G) è sempre stato uno smartphone economico, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di poterlo pagare solamente 249 euro, contro i 399 euro previsti in origine di listino. Potete ordinarlo direttamente a questo link su Amazon.

La batteria da 5110mAh è davvero interessante, perché è più che sufficiente per riuscire a permettere all’utente di goderne delle prestazioni per lunghe giornate, e poi ricorrere alla ricarica tramite la porta USB-C e il supporto alla ricarica rapida a 45W.