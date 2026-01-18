Realme Neo 8 imminente: online data di lancio e render dei colori

Realme dopo una lunga attesa, ha ufficializzato l’esordio del suo prossimo smartphone dedicato alla fascia medio alta, stiamo parlando del Neo 8, che dovrebbe esordire in Cina il prossimo 22 gennaio, come se non bastasse insieme alla data di lancio ufficiale l’azienda ha anche ufficializzato l’arrivo di tre varianti di colore denominate: Origin White, Mecha Grey e Cyber Purple, rilasciando addirittura i render ad alta definizione delle tre colorazioni.

Grazie a questi ultimi, dunque possiamo capire alcuni elementi di design e caratteristiche del prossimo smartphone, spiccano infatti il retro completamente in vetro, una cornice metallica e una disposizione del gruppo camere simile al modello top di gamma dell’azienda, guardando con maggior attenzione risalta anche la presenza di un sistema di illuminazione RGB che fornisce ovviamente al dispositivo un aspetto più avvincente.

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Cos’altro sappiamo

Al momento l’azienda non ha rilasciato anticipazioni ufficiali più specifiche, le indiscrezioni sul web però compensano abbondantemente dal momento che ci annunciano quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica del dispositivo, nel dettaglio avremo a bordo un display AMOLED Samsung da 6,78 pollici e risoluzione 1,5 K, la frequenza di aggiornamento invece sarà di 165 Hz, il tutto verrà mosso dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 non Elite, con un massimo di 24 GB di memoria RAM LPDDR5X e uno storage massimo da 1 TB, ad alimentare il tutto ci penserà invece una batteria addirittura da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida ad 80 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece dovremmo avere una fotocamera frontale da 16 megapixel, con invece una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel dotata di stabilizzazione ottica, supportata da una fotocamera grandangolare da otto megapixel e un teleobiettivo periscopico anch’ esso da 50 megapixel.

Per il resto sappiamo che il sistema operativo sarà sicuramente Android 16 con la Realme UI 7 accompagnata da resistenza ad acqua e polvere e sensore biometrico di impronte digitali sotto il display a onde ultrasoniche, non rimane dunque che attendere il prossimo 22 gennaio per scoprire il prezzo di vendita e l’eventuale arrivo in Europa.