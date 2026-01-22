Realme 16: ormai il device è stato completamente scoperto in tutto

Dopo l’annuncio del modello pro adesso le attenzioni di tutti gli appassionati si stanno spostando verso l’attesissimo Realme 16, il modello base che dovrebbe arrivare poco dopo il fratello maggiore svelato qualche settimana fa, sul web stanno circolando informazioni di ogni genere al punto che ormai siamo in grado di raccontare praticamente tutto del nuovo dispositivo in arrivo dalla Cina.

Design e specifiche

Le informazioni trapelate grazie ad alcuni listini arrivati online in anticipo ci permettono di sapere che il dispositivo arriverà in due differenti colorazioni, Air White e Air Black, queste ultime faranno da cornice ad un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione fu l’HD plus e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, la luminosità di picco invece arriva a 4500 nits, il tutto sarà assolutamente protetto dal particolare vetro temperato AGC DT-Star D+ .

Ovviamente il dispositivo in questione non mancherà delle certificazioni di resistenza all’acqua e alla polvere e nello specifico IP 66, IP 68 e IP 69, con il lato posteriore composto da una scocca in plastica che accoglierà il sensore principale da 50 megapixel, tra l’altro il design sarà assolutamente originale dal momento che accanto al sensore sarà presente un piccolo specchio riflettente per facilitare lo scatto dei selfie utilizzando la fotocamera principale.

A muovere tutti gli elementi che vi abbiamo appena descritto ci sarà il processore Dimensity 6400, il quale sarà accompagnato da otto o 12 GB di RAM abbinati a 128 o 256 GB di storage, tra l’altro sarà uno smartphone, rarità in questo momento storico, dotato di espansione con micro SD per poter espandere la memoria interna.

Per il resto, un altro elemento assolutamente di rilievo sarà la capacità della batteria addirittura di 7000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 60 W, il tutto contenuto all’interno di uno spessore massimo di 8,1 mm per un peso di 183 g, ovviamente il tutto supporterà la connettività Bluetooth 5.3, lo standard NFC e addirittura sensore a infrarossi con ovviamente l’ingresso USB C.