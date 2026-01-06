Punkt MC03: lo smartphone che fa pagare la privacy

Nel mercato degli smartphone, affollato da dispositivi sempre più simili tra loro, Punkt MC03 viene introdotto come un oggetto quasi anomalo. L’azienda svizzera affida il suo messaggio a una narrazione netta: la privacy non è un dettaglio accessorio, bensì un servizio da sostenere nel tempo. Il dispositivo viene proposto con un’estetica sobria e con una dotazione tecnica tutt’altro che marginale. Il display OLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz punta su fluidità e qualità visiva, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere.

La batteria removibile da 5.200 mAh, scelta ormai rara, restituisce una sensazione di controllo fisico sul prodotto, rafforzata dalla ricarica 30W via cavo e 15W wireless. All’interno trova spazio il MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8GB di RAM, con slot microSD per l’espansione della memoria. Il comparto fotografico si affida a un sensore principale 64 megapixel con supporto ultrawide da 8 megapixel, senza eccessi, con l’intento di privilegiare affidabilità.

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AphyOS e la rinuncia all’ecosistema Google

L’elemento che definisce l’identità del Punkt MC03 resta AphyOS, sistema operativo sviluppato in Svizzera e basato su Android 15 AOSP. Viene comunicata una scelta drastica: rimozione completa dei servizi Google e delle infrastrutture di tracciamento. Al loro posto prende forma un ambiente chiuso, controllabile, costruito per limitare la circolazione dei dati. L’assenza del Play Store viene compensata da una selezione di applicazioni orientate alla riservatezza, con Proton per la posta elettronica e Threema per la messaggistica. Sono inclusi 5GB di cloud, servizi email e chat proprietari e un calendario dedicato. L’interfaccia viene descritta come accessibile, senza forzare l’utente in configurazioni complesse, lasciando intendere che la privacy possa convivere con l’usabilità quotidiana.

Il prezzo della riservatezza

Il punto più discusso emerge nel modello economico. AphyOS risulta gratuito soltanto nel primo anno. In seguito viene richiesto un abbonamento da 9,99 euro mensili, con formule pluriennali scontate. In assenza di rinnovo, lo smartphone rimane utilizzabile, ma viene ridotto a un Android di base, privato dei servizi dedicati. Punkt motiva la scelta sostenendo che il pagamento diretto sostituisca la monetizzazione dei dati personali, finanziando aggiornamenti di sicurezza, infrastruttura e sviluppo costante. Il prezzo di lancio fissato a 699 dollari, con arrivo in Europa a fine gennaio 2026, colloca il dispositivo nella fascia medio-alta. Sommando hardware e abbonamento, il costo complessivo nel tempo assume un peso rilevante, trasformando il Punkt MC03 in una dichiarazione di intenti più che in un acquisto impulsivo, capace di attrarre chi considera la privacy un valore da sostenere anche economicamente.