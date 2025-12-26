PS Store, ecco i migliori giochi per Natale a meno di 20 euro

Siamo nel bel mezzo delle festività natalizie e i vari big del settore del gaming stanno stupendo gli utenti con una valanga di sconti e di offerte di rilievo. Tra questi, spicca anche il colosso giapponese Sony. Quest’ultimo sta infatti proponendo su PS Store tantissimi videogiochi a dei prezzi davvero eccezionali. Per questo Natale, vi proponiamo alcuni dei videogiochi di rilievo proposti su PS Store a meno di 20 euro.
PS Store, ecco alcuni dei videogiochi migliori a meno di 20 euro per Natale
- God of War Ragnarok, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,59 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 72%
- Hogwarts Legacy per PS4,proposto ad un prezzo scontato pari a 10,49 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Hogwarts Legacy per PS5,proposto ad un prezzo scontato pari a 11,24 euro contro gli iniziali 74,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Assassin’s Creed Valhalla, proposto ad un prezzo scontato pari a 10,49 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Star Wars Jedi: Survivor per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari all’85%
- Red Dead Redemption 2,proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- Grand Theft Auto V: Premium Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,69 euro contro gli iniziali 34,99 euro con uno sconto complessivo pari al 58%
- Resident Evil 4 per PS4 & per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Crash™ Team Racing Nitro-Fueled, proposto ad un prezzo scontato pari a 13,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 65%
- Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy, proposto ad un prezzo scontato pari a 15,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%