Promo 1Mobile, con Flash 120 Limited Edition navigazione e chiamate a soli 5,99 € al mese

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile si annovera tra i gestori più presenti nel panorama delle telecomunicazioni italiano. I suoi piani tariffari sanno stupire gli utenti, perché e presenta sempre il giusto equilibrio tra dati, minuti, SMS e costo.

Inoltre, il gestore presenta una trasparenza incredibile nei confronti dei propri clienti, con un prezzo che rimane bloccato nel tempo e tante promozioni speciali.

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1Mobile, infatti, tende anche a pensare a delle tariffe telefoniche destinate ai periodi dell’anno particolari, come festività e saldi. Ciò permette ai clienti di trovare delle tariffe esclusive e con sconti speciali. Tra le sue promozioni più economiche c’è è sicuramente una tariffa davvero imperdibile.

Cosa include la tariffa più economica di 1Mobile?

La tariffa più economica di 1Mobile È disponibile per tutti i clienti che non vogliono rinunciare alla qualità, anche senza spendere un occhio della testa. Il piano tariffario in questione, Flash 120 Limited Edition, è tra le promozioni più economiche presenti sul mercato, e questo la rende una tariffa molto ambita da tutti gli utenti.

Flash 120 Limited Edition offre un pacchetto completo di servizi, tra cui sono presenti 120 giga di traffico dati mobile, minuti illimitati per chiamate verso numeri fissi e mobili in Italia e 40 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Questo pacchetto incredibilmente completo di tutto ciò che può servire a un utente medio, ha un costo davvero irrisorio. Il prezzo della promozione è infatti di soli 5,99 € al mese. In più l’attivazione della promozione è gratuita se si effettua la portabilità del numero di telefono da un altro operatore.

Flash 120 Limited Edition rappresenta dunque una soluzione interessante se si è in cerca di un piano con molti giga, chiamate ed SMS inclusi, ad un prezzo che sia basso e anche fisso ogni mese. Difficile trovare al giorno d’oggi sul mercato una promozione con pacchetto completo e a un prezzo così basso.