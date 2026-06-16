Proiettori XGIMI, arrivano Elfin Flip Laser, 4K e MIRA a tiro ultra corto

I nuovi proiettori XGIMI stanno per arrivare e promettono di trasformare qualsiasi parete di casa in un piccolo cinema. Il colosso del settore ha tolto i veli a tre modelli inediti, tutti pensati per il mercato globale, con un design curato e una qualità d’immagine che punta in alto. Si parla di due dispositivi portatili e di una variante a tiro ultra corto, ognuno con un’anima un po’ diversa ma con lo stesso obiettivo, riempire la stanza di immagini grandi e nitide.

I tre apparecchi che XGIMI ha messo in vetrina sono Elfin Flip Laser, Elfin Flip 4K e un modello a proiezione ravvicinata battezzato MIRA. La gamma copre quindi diverse esigenze, da chi cerca la massima comodità di spostamento a chi invece vuole sistemare il proiettore vicino alla parete senza rinunciare a un’immagine generosa. Il bello è che parliamo di prodotti destinati a un lancio internazionale, quindi non resteranno confinati a un solo mercato.

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Elfin Flip, lo stand che si ribalta e proietta sul soffitto

Il nome dice già parecchio. I due modelli Elfin Flip hanno uno stand a scomparsa che fa anche da perno per inclinare il proiettore. Grazie a questo meccanismo diventa facilissimo puntare l’immagine verso il soffitto, magari per godersi un film o una serie mentre ci si appisola sul divano o a letto. Quando non servono, basta richiudere lo stand e riporli da qualche parte, lontano dalla vista. Una soluzione furba per chi non vuole un apparecchio ingombrante sempre in mostra.

Sul piano fisico i due Elfin Flip sono praticamente identici, stesso corpo e stesso meccanismo a ribalta. Le differenze però ci sono e contano. Uno monta una sorgente Laser, l’altro punta tutto sulla risoluzione 4K, due strade diverse per ottenere immagini di livello premium. La scelta dipende quindi da cosa interessa di più, la luminosità e la resa cromatica del laser oppure il dettaglio del 4K.

A completare il terzetto c’è MIRA, la variante a tiro ultra corto, quella che va posizionata a pochi centimetri dal muro per restituire comunque un’immagine di grandi dimensioni. Una tipologia perfetta per gli spazi più raccolti, dove non c’è la distanza necessaria per un proiettore tradizionale.

Quando arrivano e come prenotarli

Per chi è già con il dito sul pulsante d’acquisto, ci sono buone notizie sui tempi. I nuovi modelli XGIMI saranno disponibili in prenotazione già nel corso di questo mese, mentre la vendita vera e propria partirà il mese successivo. Una finestra piuttosto breve quindi tra l’annuncio e la possibilità di portarseli a casa.

Tutti e tre i dispositivi sfruttano Google TV come piattaforma software, il che significa accesso diretto alle principali app di streaming senza bisogno di collegare dispositivi esterni. Un dettaglio che fa comodo, perché basta accendere e iniziare a guardare quello che si vuole, dal salotto al soffitto della camera da letto.