Prezzo folle per il notebook HP OMEN 16-an0000sl: sconto Amazon del 15%

Sono davvero tante le offerte a tempo che il colosso dell’e-commerce Amazon offre giornalmente al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti. Offerte che nella maggior parte dei casi scontano il prezzo di listino di prodotti tech, e non, proponendoli con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente. Tra le tante proposte, oggi non può passare inosservata quella attiva sul notebook HP OMEN 16-an0000sl.

Quale momento migliore se non questo per procedere subito con l’acquisto di un notebook che dispone di diverse funzionalità? Oggi la promozione proposta da Amazon è da cogliere al volo.

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Notebook HP OMEN 16-an0000sl in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, tra le tante proposte, oggi non può passare inosservata quella attiva sul notebook HP OMEN 16-an0000sl. Un dispositivo progettato e realizzato pensando alle esigenze degli utenti che al giorno d’oggi svolgono la maggior parte delle pratiche e dei progetti con un notebook.

Tra i tanti punti di forza che offre l’HP OMEN 16-an0000sl vi è il processore Intel Core Ultra 9 285H che consente a questo dispositivo di offrire un’esperienza d’uso eccellente in qualunque circostanza. Non manca, inoltre, il coprocessore grafico Nvidia GeForce RTX 5070 che ottimizza le prestazioni di questo HP.

Non passa inosservato il display che il costruttore ha implementato. Nello specifico, un display da 16″ 2K Antiriflesso IPS 165Hz. Tutto ciò consente di portare avanti progetti o lavori di qualunque genere senza sforzare la vista. L’utilizzo prolungato pertanto non diventa un problema per gli occhi.

Siete pronti per acquistare un notebook con design perfetto per ogni stile? Se la risposta è sì, non potete perdere altro tempo. L’offerta a tempo proposta oggi da Amazon sul notebook HP OMEN 16-an0000sl è del 15% con un costo di soli 1.699,99 euro.