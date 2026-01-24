Poste Mobile: l’offerta all inclusive che conviene

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Meno di sette euro per tutto

Attualmente un elemento che proprio non può mancare all’interno della nostra routine digitale, senza ombra di dubbio la nostra promozione telefonica, nello specifico i giga che fornisce sono assolutamente primari poiché sono quelli che ci consentono di restare connessi a Internet quando siamo fuori casa e abbiamo bisogno magari di restare online sulle nostre piattaforme più importanti.

Di conseguenza, quasi la totalità degli utenti, ovviamente dispone di una promozione telefonica ad hoc scelta in base ai propri bisogni mensili, ogni utente infatti deve attivare una promozione che gli permetta di svolgere ciò che desidera per tutta la durata del mese di fatturazione senza troppe preoccupazioni, non a caso è utile sfogliare con attenzione i cataloghi di offerte prima di scegliere in modo da trovare quella più adatta.

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Oggi vi portiamo una promozione dedicata a coloro che vogliono fare un po’ tutto quanto senza spendere cifre esorbitanti, si tratta di un’offerta arrivata sul sito ufficiale di poste Mobile che a meno di sette euro al mese vi permette di avere una formula tutto incluso che vi permetterà sicuramente di fare ciò che desiderate.

Meno di sette euro per tutto

La promozione di cui vi parliamo ad un costo mensile di 6,99 € al mese vi permette di accedere a 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS totalmente illimitati verso tutti, la promozione ha un costo di attivazione pari a 10 € e al momento ovviamente sarà necessaria una prima ricarica di 10 € per poter corrispondere la prima mensilità della vostra promozione, il tutto può essere comodamente fatto sul sito ufficiale di poste mobile, ma se lo desiderate anche presso un qualsiasi ufficio poste italiane, in tal caso la Sim vi verrà consegnata a mano in pochi minuti non appena completato tutto il processo di attivazione, dopodiché dovrete soltanto attendere circa tre giorni lavorativi per la sua attivazione definitiva.