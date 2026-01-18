Poste Mobile lancia una promo che unisce prezzo super e tutto incluso

Un elemento che sicuramente tutti i giorni ci accompagna durante la nostra giornata è la nostra offerta telefonica, la promozione attiva sul nostro cellulare infatti è indispensabile per permetterci di svolgere tutte le attività che desideriamo come pubblicare una semplice foto sui social network oppure effettuare una telefonata, minuti, SMS e gigabyte sono infatti elementi assolutamente primari.

Ogni utente di conseguenza ha bisogno di trovare un’offerta sicuramente adeguata ai propri bisogni, soprattutto per quanto concerne i gigabyte di traffico dati per navigare sul web, della nostra epoca questi ultimi sono assolutamente indispensabili per godere di un’esperienza d’uso perfetta e priva di problematiche, ogni utente ovviamente ha bisogni diversi ed ecco che infatti i cataloghi di offerte sono ricchi di opzioni assolutamente variegate.

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Oggi vi parliamo di un’offerta lanciata da poste mobile che punta tutto su un prezzo conveniente abbinato a caratteristiche assolutamente in grado di offrire un’esperienza d’uso completa e priva di problemi, scopriamo insieme dunque l’offerta lanciata sul sito ufficiale e che cosa offre.

Tutto incluso, senza spendere troppo

L’offerta di oggi vi garantisce al prezzo di 6,99 € al mese la bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione di 10 € al quale dovrete poi abbinare anche una prima ricarica di 10 € necessaria per pagare la prima mensilità dell’offerta, il tutto può essere comodamente attivato sul sito ufficiale di poste mobile seguendo le istruzioni presenti all’interno della pagina ufficiale dell’offerta, una volta completata la procedura la Sim vi verrà spedita direttamente a casa presso un indirizzo indicato, se non volete aspettare il tempo necessario alla spedizione potete anche recarvi presso un ufficio poste italiane e attivare la promozione direttamente lì, ovviamente si tratta di un’offerta pensata per coloro che non vogliono spendere un capitale ogni mese ma comunque vogliono usufruire di tutto quello che serve per restare connessi quando non si è a casa presso il proprio Wi-Fi.