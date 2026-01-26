Poste Mobile cambia: si passa alla rete TIM

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Un passaggio graduale

Come ben sapete, ormai da diversi anni Poste Mobile, essendo un operatore di rete virtuale e non avendo una propria infrastruttura, si appoggiava sulla rete telefonica di Fastweb+Vodafone, questa costante a quanto pare però molto presto ci dirà addio, a seguito degli accordi commerciali stretti a novembre 2025 infatti l’operatore tinto di giallo ha annunciato la migrazione di tutte le proprie Sim sulla rete TIM, questa migrazione avrà inizio il 23 febbraio 2026 e permetterà a tutti gli utenti di utilizzare per l’appunto la connettività garantita dall’operatore tinto di blu.

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Un passaggio graduale

L’operatore tramite un’informativa pubblicata sul proprio sito ufficiale ha annunciato dunque l’addio alla precedente rete e l’inizio della migrazione sulla nuova rete che sarà graduale e progressiva nel corso dei mesi successivi a quello di febbraio 2026, l’operatore ha sottolineato come per l’utente di base, non cambierà assolutamente nulla dal momento che la migrazione sarà automatica, immediata e senza nessun tipo di costo aggiuntivo da corrispondere, l’unica differenza che gli utenti potrebbero notare riguarda la copertura indeterminate zone geografiche.

Ovviamente, trattandosi di una modifica unilaterale praticata dall’operatore, quest’ultimo ha sottolineato che ovviamente ogni cliente avrà la possibilità di effettuare un recesso anticipato dalla propria offerta senza pagare nessun tipo di costo aggiuntivo, l’operatore sottolinea che il tutto avverrà nel corso dei mesi successivi in modo graduale a scaglioni di numeri con un progressivo abbandono ovviamente della rete utilizzata in precedenza.

Ovviamente si tratta di un cambiamento assolutamente pronosticabile dal momento che come sapete l’anno scorso Poste Italiane è diventata la principale azionista all’interno di TIM, dinamica che ha letteralmente spalancato la porta a collaborazioni telefoniche assolutamente competitive e importanti, la condivisione della rete era quella che tutti si aspettavano per prima ed infatti il tutto ora si sta materializzando, non rimane che attendere e vedere quali saranno gli step successivi una volta ultimato il tutto.