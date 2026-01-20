Poste Mobile: attenzione alla super promo super conveniente

Oggigiorno un elemento che assolutamente non può mancare all’interno della nostra quotidianità sicuramente è il nostro smartphone e più nel dettaglio la nostra promozione telefonica dal momento che proprio quest’ultima ci permette di svolgere tutte le attività che desideriamo parlando ovviamente di digitale e Internet, l’offerta infatti ci garantisce minuti, SMS e gigabyte di traffico Internet per poter navigare quando non siamo a casa vicino al Wi-Fi domestico.

Di conseguenza ogni utente ha sicuramente bisogno di attivare una promozione telefonica che rispecchi i suoi bisogni da questo punto di vista, trovare un’offerta adatta infatti è un elemento primario in modo da poter poi navigare durante l’arco del mese senza troppi problemi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Oggi per darvi una mano, vi descriviamo un’offerta lanciata da poste mobile e pensate per gli utenti che vogliono fare tutto quello che desiderano senza troppi problemi, ma allo stesso tempo senza spendere cifre troppo importanti ogni mese, si tratta di un’offerta tutto incluso che garantisce lo stretto necessario in abbondanza.

Tutto incluso senza rinunce

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di ottenere al prezzo di 6,99 € al mese, minuti illimitati verso tutti, SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati in connettività 4G al mese, l’offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale di poste mobile con un costo di attivazione di 10 € e una prima ricarica di 10 € da fare per ovviamente corrispondere il primo mese di canone per la promozione.

L’offerta in questione dunque può essere attivata direttamente online e la Sim verrà spedita direttamente presso l’indirizzo da voi indicato in circa tre o cinque giorni lavorativi, se non volete aspettare e volete procedere più rapidamente potete anche recarvi presso un ufficio poste italiane e procedere all’attivazione direttamente lì, in tal caso la Sim vi verrebbe consegnata direttamente per le mani, dunque le possibilità sono decisamente varie e ogni utente può scegliere la modalità che reputa più giusta.