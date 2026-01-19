POCO F8 Pro: l’offerta imperdibile di Amazon con sconto di 130 euro

POCO F8 Pro è uno smartphone che spinge l’utenza verso la fascia alta, richiedendo nel contempo un investimento tutt’altro che impossibile o troppo elevato, a tutti gli effetti si parte da un listino di 649 euro, ma grazie ad una promozione pensata a studiata ad hoc, la spesa finale è decisamente più ridotta per tutti (anche chi non ha un abbonamento Amazon Prime attivo).

I consumatori che al giorno d’oggi stanno pensando di acquistarlo, devono sapere che avranno tra le mani un dispositivo con display da 6,59 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1156 x 2510 pixel, tecnologia AMOLED e densità di 419 ppi. Il refresh rate si aggira attorno ai 120hz, godendo di una perfetta fluidità generale, sempre con alle spalle la protezione Gorilla Glass 7i. Le prestazioni vengono perfettamente gestite dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,32GHz, fermo restando avere tra le mani anche una GPU Adreno 830 e ben 12GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, come al solito del resto, ricordiamo che è variabile in relazione alla variante che avete effettivamente scelto di acquistare.

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POCO F8 Pro: che offerta oggi su Amazon

Acquistare un POCO F8 Pro non richiede un esborso particolarmente elevato, almeno rispetto agli standard a cui siamo abituati o il listino iniziale del prodotto (che è di 649 euro). Il valore finale dell’ordine è influenzato dalla presenza di uno sconto del 20%, applicato in automatico sulla pagina del prodotto, il che vi porta a dover sostenere una spesa finale di circa 519,90 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

Le colorazioni attualmente disponibili sono in totale 3, e fortunatamente sono tutte in vendita allo stesso identico prezzo, per questo motivo potete scegliere liberamente quella che più vi aggrada.